Noche uruguaya en México: mirá los nuevos goles de Brian Rodríguez, Federico Viñas y Diego Rossi por la Liga MX, en la que se complica el Tijuana del Loco Abreu

Los delanteros uruguayos Brian Rodríguez , Federico Viñas y Diego Rossi anotaron goles para sus distintos equipos este miércoles por la noche en la Liga MX de México , que también tuvo el empate 2-2 entre los Xolos de Tijuana de Sebastián Abreu y el Toluca.

Rodríguez fue una de las figuras del América de México en la goleada 5-2 contra el Atlas al aportar un gol y una asistencia. El extremo de la selección uruguaya asistió a Miguel Borja en el primer gol del encuentro, luego de bajar un cambio de punta con un taco y desbordar por izquierda para dejar solo al colombiano en el área.

A los 58 minutos y ya con el marcador 2-0, el uruguayo recibió un pase al vacío de Álex Zendejas y definió cruzado ante el arquero Camilo Vargas para anotar el tercer tanto de las águilas.

Rodríguez está en uno de los mejores semestres de su carrera: lleva ocho goles y seis asistencias en 15 partidos , con casi una participación directa de gol por encuentro.

¡Brian Rodríguez quería el suyo y lo obtuvo! Tercer gol para el Club América, por parte del Rayo pic.twitter.com/btCgy3JBw6

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La alegría de Brian Rodríguez por haber renovado contrato con América de México, el club más poderoso económicamente del continente, hasta 2030

Además, su América viene en un gran momento en la Liga MX, primero con 27 puntos y un partido menos que las Chivas de Guadalajara, su escolta con 23 unidades.

Federico Viñas anotó en el empate 2-2 entre Toluca y los Xolos del Loco Abreu

Federico Viñas fue el autor de uno de los tantos con los que el Toluca empató 2-2 ante los Xolos de Tijuana, dirigidos por el Loco Abreu.

Luego de que Elias Manoel abriera el marcador para los Xolos, Viñas fue el encargado de empatar el encuentro a los 61 minutos de juego. El uruguayo recibió un pase en cortada de Helinho, luego de una gran jugada individual del brasileño, que lo dejó solo frente al arquero Antonio Rodríguez para definir cruzado y decretar el 1-1.

El delantero lleva nueve goles en 16 partidos con la camiseta del Toluca, club al que llegó en el último período de pases luego de jugar el Mundial 2026 con la selección uruguaya.

Con el empate Toluca, que también tuvo a Federico Pereira en el equipo titular y a Bruno Méndez en el banco, quedó en el cuarto lugar de la Liga MX con 22 puntos. Los Xolos del Loco, en tanto, están décimos con 17 unidades, a tres puntos del Queretaro, octavo y hasta el momento último clasificado a los playoffs.

El equipo de Abreu –que tuvo a su hijo Diego en el banco de suplentes– no gana desde el 29 de agosto, por la sexta fecha del torneo, y acumula cuatro empates y dos derrotas en los últimos seis encuentros.

Diego Rossi aportó un tanto en la goleada del Monterrey al Puebla

El también uruguayo Diego Rossi puso uno de los cuatro goles con los que el Monterrey superó 4-1 al Puebla.

El exdelantero de Peñarol fue el encargado de abrir el marcador a los 17 minutos. El argentino Lucas Ocampos centró desde la banda derecha y Rossi apareció solo cerca del palo izquierdo con una palomita que colocó el 1-0.

¡El primero de La Pandilla cortesía de Diego Rossi!¡Claro, Diegooooo! pic.twitter.com/60U4JXo8zg — Rayados (@Rayados) October 22, 2026

Rossi acumula siete goles y cuatro asistencias en los 17 partidos que lleva disputados con la camiseta del Monterrey, club al que llegó en el pasado invierno proveniente del Columbus Crew de la MLS de Estados Unidos.

Su equipo está séptimo en la Liga MX con 20 unidades, aunque con un partido menos que varios rivales. Puebla, que tuvo al uruguayo Mathías Tomás desde el arranque, marcha decimotercero con 16 puntos, a cuatro de los puestos de playoffs.