Tras volver de la gira asiática con la selección uruguaya, Federico Viñas volvió a anotar con el Toluca por la Liga MX: mirá el nuevo gol del uruguayo

Federico Viñas volvió a anotar un gol con el Toluca de México luego de volver de la gira asiática con la selección uruguaya , en la derrota 3-2 de su equipo contra Tigres por la fecha 11 de la Liga MX.

Tigres comenzó ganando el partido con tantos del argentino Santiago Brunetta y Guillermo Martínez , este último con asistencia del uruguayo Emiliano Gómez , pero Toluca descontó al final de la primera mitad con un tanto de Paulinho .

A los 54, Helinho lanzó un lateral desde el costado derecho para Viñas, que adentro del área aguantó la marca de Rafael Guerrero y sacó un disparo de media vuelta para sorprender al arquero Nahuel Guzmán y poner el 2-2 .

Es el octavo gol en 14 partidos de Viñas con la camiseta del Toluca , club al que llegó a mitad de año desde el Oviedo tras disputar el Mundial 2026 con la selección uruguaya. Cinco de esos tantos los convirtió en ocho encuentros de la Liga MX , y los tres restantes en seis partidos de la Leagues Cup que ganaron los diablos rojos.

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Sin embargo, seis minutos después del empate el uruguayo Fernando Gorriarán metió un pase al vacío a Brunetta para que el argentino anotara el 3-2 y su doblete personal, que le dio la victoria a Tigres.

César Araújo disputó los 90 minutos en el equipo ganador, mientras que en Toluca también jugaron todo el encuentro Federico Pereira y Bruno Méndez.

Tigres está en el puesto 11 de la Liga MX con 13 puntos, a dos de Puebla, octavo en el último puesto de clasificación a la fase final del torneo. Toluca está segundo con 20 unidades, las mismas que tiene el puntero América pero con dos partidos más que su rival.