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México: mirá la desafortunada jugada del uruguayo del Necaxa Agustín Oliveros, que anotó un gol en contra para darle la victoria a Chivas de Guadalajara

El defensa uruguayo, capitán del Necaxa, jugó en 11 de los 13 partidos del club en la actual Liga MX, todos ellos como titular

21 de octubre de 2026 8:31 hs
Agustín Oliveros se lamenta tras su gol en contra
Agustín Oliveros se lamenta tras su gol en contra Foto: captura de pantalla de Liga MX

Las Chivas de Guadalajara vencieron 1-0 a Necaxa este martes por la noche en una nueva jornada de la Liga MX de México, con un desafortunado gol en contra anotado por el uruguayo Agustín Oliveros.

El encuentro fue dominado por las Chivas, que en su Estadio Akron (el mismo en el que la selección uruguaya quedó eliminada del Mundial 2026 ante España) tuvo varias chances para abrir el marcador.

El empate recién se destrabó a los 77 minutos. Roberto Alvarado recibió una pelota por la banda derecha, se sacó a un rival de encima y llegó hasta línea de fondo, desde donde envió un centro rasante.

Allí apareció Oliveros, que se anticipó al golero Javier Orantes para tratar de despejar la pelota. Sin embargo, el desvío del exfutbolista de Nacional y la selección uruguaya terminó en el fondo de la red y decretó el 1-0 para Chivas.

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El defensa uruguayo, capitán del Necaxa, jugó en 11 de los 13 partidos del club en la actual Liga MX, todos ellos como titular. Es su quinto año en el equipo de Aguascalientes, en el que ya acumula 147 encuentros y cinco tantos.

Necaxa no gana desde julio y acumula 11 partidos sin victorias. Está penúltimo en la fase regular de la liga mexicana con 9 puntos, lejos de los ocho puestos que clasifican a los playoffs. Chivas, en tanto, está segundo con 23 unidades, a un punto del puntero América pero con dos partidos más.

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