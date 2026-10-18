La alegría de Brian Rodríguez por haber renovado contrato con América de México, el club más poderoso económicamente del continente, hasta 2030

América de México hizo oficial la extensión de contrato del atacante uruguayo Brian Rodríguez este domingo asegurando su permanencia en la institución de Coapa hasta el año 2030. Con este acuerdo, la directiva azulcrema consolida a una de sus piezas ofensivas más determinantes para los próximos proyectos del club, cerrando la puerta a posibles ofertas del fútbol exterior.

A través de sus plataformas digitales, la entidad mexicana difundió el anuncio junto a imágenes del futbolista en el momento del acuerdo. Rodríguez, quien ha ganado regularidad en la Liga MX y convocatorias con la selección uruguaya, expresó su satisfacción por sellar su continuidad a largo plazo en el conjunto mexicano.

Tras concretar la firma, Brian Rodríguez no ocultó su entusiasmo por seguir vistiendo la camiseta de América de México.

"Estoy muy feliz de renovar con este gran club. Desde que llegué me hicieron sentir como en casa y mi compromiso con esta camiseta es total. Queremos seguir haciendo historia y ganar más títulos para toda la afición azulcrema", comenzó diciendo.

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Asimismo, el delantero de la selección uruguaya reafirmó las metas grupales para las próximas temporadas: "Este equipo siempre te exige estar al máximo nivel. Me siento en un momento muy importante de mi carrera y sé la responsabilidad que conlleva defender estos colores. Voy a darlo todo en cada partido para cumplir con los objetivos que nos trazamos".

Con la firma garantizada hasta 2030, América blinda deportivamente al atacante oriental, garantizando calidad en el extremo y jerarquía para afrontar los torneos locales e internacionales.