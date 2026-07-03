Diego Rossi llegó a su nuevo club y fue recibido con mucha expectativa, dejando atrás sus años en la MLS de Estados Unidos

El exjugador de Peñarol, Diego Rossi , arribó a México para defender al que será su nuevo club y en el que será dirigido por el técnico argentino Matías Almeyda, quien lo pidió especialmente.

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El futbolista de 28 años, de amplio recorrido e indiscutida jerarquía, se había convertido en la prioridad número 1 del proyecto deportivo comandado por el citado entrenador y es el primer refuerzo del club mexicano Monterrey.

La directiva de Monterrey puso en marcha una ambiciosa estrategia para apuntalar su zona de ataque de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, y el nombre elegido fue el de Diego Rossi, tras hablarlo con el técnico argentino Matías Almeyda.

Como informó Referí el pasado 28 de junio, era un hecho que el exfutbolista de Peñarol y de la selección uruguaya iba a dejar la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, tras varios años, y eso fue lo que sucedió.

El club que tiene a un técnico argentino y quiere como prioridad número 1 al ex Peñarol, Diego Rossi, quien puede dejar la MLS de Estados Unidos luego de varios años

Monterrey formalizó su oferta económica ante Columbus Crew, el club estadounidense que era dueño de su ficha.

Con una cotización de mercado estimada en los US$ 8 millones, la inversión económica requerida refleja la determinación de la escuadra mexicana por dotar a su plantel de herramientas competitivas de primer nivel.

El uruguayo arribó en las últimas horas a México y este viernes se prestaba para la revisión médica previa a firmar su contrato.