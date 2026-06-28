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El club que tiene a un técnico argentino y quiere como prioridad número 1 al ex Peñarol, Diego Rossi, quien puede dejar la MLS de Estados Unidos luego de varios años

El delantero tuvo una nueva muy buena temporada con Columbus Crew y volvió a ser el goleador de su equipo

28 de junio de 2026 13:11 hs
Diego Rossi anotó un nuevo golazo para Columbus Crew en la MLS de Estados Unidos

Diego Rossi anotó un nuevo golazo para Columbus Crew en la MLS de Estados Unidos

Los movimientos de escritorio en la Liga MX no se detienen, y el conjunto de Monterrey se perfila como uno de los grandes protagonistas en este período de transferencias. Su directiva puso en marcha una ambiciosa estrategia para apuntalar su zona de ataque de cara al Torneo Apertura 2026, y el nombre elegido para dar el salto de calidad es el del extremo uruguayo ex Peñarol, Diego Rossi.

El futbolista de 28 años, de amplio recorrido e indiscutida jerarquía, se convirtió en la prioridad número 1 del proyecto deportivo comandado por el director técnico argentino Matías Almeyda.

Las chances de que Diego Rossi deje la MLS

Distintos medios mexicanos confirman que la cúpula dirigencial de Monterrey ya entabló los primeros contactos formales con el círculo íntimo de Diego Rossi para evaluar las condiciones y viabilidad de una transferencia.

El siguiente paso en el tablero de las negociaciones consistirá en formalizar una oferta económica ante Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, club dueño de los derechos federativos del delantero uruguayo, cuyo contrato actual se extiende hasta finales del presente año.

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Con una cotización de mercado estimada en los US$ 8 millones, la inversión económica requerida refleja la determinación de la escuadra mexicana por dotar a su plantel de herramientas competitivas de primer nivel.

Las características tácticas de Rossi encajan a la perfección con la filosofía futbolística y las exigencias de alta intensidad que pregona el técnico Matías Almeyda.

Su capacidad para desequilibrar por las bandas, su disciplina en la presión alta y su probada efectividad de cara al arco rival (con antecedentes destacados en el fútbol estadounidense e internacional) representan exactamente lo que busca Monterrey para potenciar su frente ofensivo.

Mientras el plantel de Rayados de Monterrey continúa desarrollando sus trabajos de pretemporada y se alista para disputar sus compromisos amistosos de preparación, los directivos esperan acelerar las gestiones corporativas a fin de abrochar la incorporación del uruguayo y brindarle al cuerpo técnico un refuerzo de peso antes del inicio oficial del certamen local.

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