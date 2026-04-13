El golazo del ex Peñarol Diego Rossi para salvar a Columbus Crew en su casa ante Orlando City por la MLS de Estados Unidos
El empate no le termina de servir a ninguno de los dos equipos, que solo han ganado un partido en siete fechas
13 de abril de 2026 7:55 hs
Gol de Diego Rossi en la MLS
El delantero uruguayo Diego Rossi salvó un punto este domingo para Columbus Crew en su empate 1-1 ante Orlando City en el partido que cerró la séptima jornada de la MLS.
Rossi, ex Peñarol de 28 años, marcó un golazo en el minuto 80 con el que igualó la diana de Orlando City en el primer tiempo, obra del croata Marco Pasalic.
Complicados comienzos en la MLS
El empate no le termina de servir a ninguno de los dos equipos, que solo han ganado un partido en las siete jornadas disputadas y ocupan posiciones bajas en una Conferencia Este con Nashville de líder.
Nashville suma 16 puntos, seguido con 12 por Inter Miami. Columbus Crew ocupa la undécima posición (6 puntos) y Orlando City la decimotercera (4 puntos).