El golazo del ex Peñarol Diego Rossi para salvar a Columbus Crew en su casa ante Orlando City por la MLS de Estados Unidos

El delantero uruguayo Diego Rossi salvó un punto este domingo para Columbus Crew en su empate 1-1 ante Orlando City en el partido que cerró la séptima jornada de la MLS.

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Diego Rossi en Columbus Crew Diego Rossi en Columbus Crew Rossi, ex Peñarol de 28 años, marcó un golazo en el minuto 80 con el que igualó la diana de Orlando City en el primer tiempo, obra del croata Marco Pasalic.

Diego Rossi en Columbus Crew Diego Rossi en Columbus Crew Complicados comienzos en la MLS El empate no le termina de servir a ninguno de los dos equipos, que solo han ganado un partido en las siete jornadas disputadas y ocupan posiciones bajas en una Conferencia Este con Nashville de líder.

Nashville suma 16 puntos, seguido con 12 por Inter Miami. Columbus Crew ocupa la undécima posición (6 puntos) y Orlando City la decimotercera (4 puntos).