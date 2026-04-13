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El golazo del ex Peñarol Diego Rossi para salvar a Columbus Crew en su casa ante Orlando City por la MLS de Estados Unidos

El empate no le termina de servir a ninguno de los dos equipos, que solo han ganado un partido en siete fechas

13 de abril de 2026 7:55 hs

Gol de Diego Rossi en la MLS

El delantero uruguayo Diego Rossi salvó un punto este domingo para Columbus Crew en su empate 1-1 ante Orlando City en el partido que cerró la séptima jornada de la MLS.

Diego Rossi en Columbus Crew
Diego Rossi en Columbus Crew

Diego Rossi en Columbus Crew

Rossi, ex Peñarol de 28 años, marcó un golazo en el minuto 80 con el que igualó la diana de Orlando City en el primer tiempo, obra del croata Marco Pasalic.

Diego Rossi en Columbus Crew
Diego Rossi en Columbus Crew

Diego Rossi en Columbus Crew

Complicados comienzos en la MLS

El empate no le termina de servir a ninguno de los dos equipos, que solo han ganado un partido en las siete jornadas disputadas y ocupan posiciones bajas en una Conferencia Este con Nashville de líder.

Nashville suma 16 puntos, seguido con 12 por Inter Miami. Columbus Crew ocupa la undécima posición (6 puntos) y Orlando City la decimotercera (4 puntos).

Colón acentuó la crisis de River Plate al ganarle 4-2: Fénix y Uruguay Montevideo lideran el grupo A y Oriental el B

"Está a un nivel espectacular": los elogios de Guillermo Almada a Federico Viñas, su delantero en Oviedo, donde hizo dos goles, y de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Diego Rossi en Columbus Crew
Diego Rossi en Columbus Crew

Diego Rossi en Columbus Crew

En el Oeste, el nuevo líder es Vancouver Whitecaps con 18 puntos, seguido a dos unidades por Los Angeles FC, que en esta séptima fecha del campeonato perdió su invicto al caer 2-1 frente a Portland.

EFE

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