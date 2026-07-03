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El nuevo deporte que entrenó Walter Gargano, tricampeón con Peñarol y ganador de la Copa América 2011 con la selección uruguaya, junto a su familia en Eslovaquia

El exfutbolista conoció el país en el que nació su esposa, Miska Hamsik

3 de julio de 2026 15:57 hs
Walter Olivera con el Mota Gargano
Walter Olivera con el Mota Gargano Federico Gutiérrez

Walter Gargano se retiró del fútbol hace dos años, a mediados de 2024 cuando defendió a su último club, Durazno Fútbol Club, de su excompañero y amigo Diego Forlán, entonces en la Primera división amateur, hoy Divisional C.

El tricampeón uruguayo con Peñarol y bicampeón con Danubio, tuvo un destacado pasaje por la selección uruguaya del Maestro Óscar Tabárez, con la que fue cuarto en el Mundial Sudáfrica 2010 y obtuvo la Copa América de Argentina en 2011.

Junto a su esposa, Miska Hamsik, disputaron la Adirun que se corrió en la zona del Dique Mauá de la rambla de Montevideo en 10 kilómetros.

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Walter Gargano se encuentra con su esposa Miska Hamsik y sus tres hijos, Matías, Thiago y Leo, de paseo por Eslovaquia, el país en el que nació su pareja.

Vale recordar que ella es hermana del exfutbolista de Napoli, Marek Hamsik, compañero entre otros del propio Mota Gargano y de Edinson Cavani.

Walter Gargano con su hijo menor, Leo, haciendo rafting en Eslovaquia

Walter Gargano con su hijo menor, Leo, haciendo rafting en Eslovaquia

El exjugador uruguayo y su familia, se subieron a una balsa neumática y realizaron un rafting más tranquilo, ya que las aguas del río en el que practicaban, no eran tan fuertes.

Debido a ello, todos usaron salvavidas, pero no casco, ya que no había rocas que pudieran complicar su pasaje.

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