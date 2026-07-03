La UEFA se rebela ante la FIFA y no aplicará en sus competencias dos de las reglas aprobadas por la IFAB para el Mundial 2026

El Mundial 2026 instaló un fuerte sismo reglamentario tras la aprobación por parte de la FIFA y la IFAB de la tarjeta roja directa para aquellos jugadores que se tapen la boca al increpar a un rival. Sin embargo, la UEFA sacudió el panorama del fútbol este viernes al confirmar oficialmente que no aplicará esta drástica sanción en sus competencias, desmarcándose por completo de la línea punitiva del ente máximo del fútbol.

La polémica regla, nacida tras el fuerte cruce en Champions League entre el argentino Gianluca Prestianni y Vinícius Jr., busca erradicar los insultos racistas y discriminatorios asumiendo la culpabilidad de quien intente ocultar sus labios.

De hecho, la medida ya se cobró sus dos primeras expulsiones en la cita mundialista en curso: Almirón de Paraguay y Piero Hincapié de Ecuador.

Pese a esto, las autoridades europeas decidieron poner un freno. En la Champions League, la Europa League y la Conference League, taparse la boca durante una confrontación se sancionará únicamente con tarjeta amarilla , bajo el argumento de "intento de ocultar comunicación como un acto de conducta antideportiva".

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Los motivos de la UEFA para rechazar la pena máxima radican en proteger el espíritu del juego y evitar que los partidos queden desvirtuados por expulsiones masivas ante un gesto que, muchas veces, es puramente instintivo.

Además, el organismo europeo también decidió declinar otra ley debutante en el Mundial: la expulsión automática para los futbolistas o miembros del cuerpo técnico que abandonen el campo como señal de protesta ante un fallo arbitral.

Con esta determinación, el fútbol entra en un escenario de dualidad reglamentaria inédito. Un mismo futbolista podría ver la tarjeta roja directa un martes por un cruce tapándose la boca con su selección en el Mundial, pero recibir apenas una amonestación por la misma acción un mes después en un partido europeo de clubes.

La UEFA prioriza el sentido común frente a una normativa drástica que, según sus directivos, todavía genera más dudas que soluciones en la práctica.