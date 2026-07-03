La particular vestimenta de Washington Aguerre en contra del frío que hace estragos en la práctica de Peñarol en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves

Peñarol entrenó en la mañana de este miércoles desde la hora 11 en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves subiendo el ritmo de la exigencia física y apostando al regreso que se dará el sábado de la semana que viene cuando enfrente a Racing por la quinta fecha del Torneo Intermedio.

Los dirigidos por Diego Aguirre tienen muy claro que deben apostar sí o sí a ganar la Liga AUF Uruguaya 2026 luego de lo que fue el muy mal primer semestre en el que quedaron por el camino en las copas internacionales.

Los carboneros, como todos los clubes que entrenan en la actualidad en Montevideo, sufren las gélidas de temperaturas de estos días y cualquier cosa viene bien para apaciguarlas, así como las sensaciones térmicas.

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El arquero titular de los carboneros fue uno de los que se vistió para pasar lo mejor posible y afrontar el frío con todo.

En ese contexto, ni siquiera parece que fuera él, aunque también, luego de comentarios de algunos seguidores en las redes, fue el único que le dio el like a la foto.

Washington Aguerre se vistió y se abrigó con todo en la práctica de Peñarol, con el frío como gran enemigo FOTO: @OficialCAP

Aguerre apareció en la práctica con un gorro de lana, la indumentaria de un camperón, medias largas tapando un pantalón largo y arriba, se tapó todo el cuello, incluyendo la cara, en la que solo dejaba ver sus ojos.

El frío es tremendo y los jugadores salen a entrenar contra él y el viento que es lo que más complica, pero se siguen poniendo al día físicamente para afrontar con todo la segunda parte del año que será determinante para varios.