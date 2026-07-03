Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

Mundial 2026: la FIFA avaló y explicó la decisión de anular gol de Gvardiol a Portugal entre protestas de Croacia; mirá el "cardiograma"

"El fútbol debe ser justo y estas decisiones deberían serlo, pero se nos ha ido de las manos lo del VAR", dijo el seleccionador croata, Zlatko Dalic

3 de julio de 2026 8:46 hs
La gráfica que muestra el roce de la pelota

La gráfica que muestra el roce de la pelota

La FIFA avaló la decisión del árbitro de anular un gol de última hora de Josko Gvardiol que hubiese dado a Croacia un empate en el partido de dieciseisavos de final del Mundial que perdió este jueves 2-1 ante Portugal.

La anotación de Gvardiol fue anulada por el juez noruego Espen Eskås por intervención del VAR, con el uso de un chip en el balón que detectó un pequeño toque de Igor Matanovic que dejó en offside a Mario Pasalic e invalidó la jugada.

La bola rematada a la red por el zaguero del Manchester City había pasado por Pasalic.

La gráfica que muestra el roce de la pelota

La gráfica que muestra el roce de la pelota

Connected Ball Technology

"La data de Connected Ball Technology", el sistema de chip en la pelota, "probó que hubo contacto" de Matanovic "en la construcción del gol" y "el árbitro correctamente determinó offside y anuló el gol", dijo la FIFA en una nota.

Portugal 2-1 Croacia por el Mundial 2026: con gol de Ronaldo, el cuadro portugués clasificó de manera agónica

Mundial 2026: la polémica en el gol agónico anulado a Croacia por un roce en el partido ante Portugal

Los sensores "son capaces de determinar cualquier contacto por ligero que sea, mostrado a los espectadores en la transmisión de TV como un 'cardiograma'", agregó.

Según las imágenes en la difusión oficial del duelo, el gráfico mostró una variación cuando la esférica pasó por Matanovic.

Las críticas de Croacia

La decisión fue duramente criticada por la eliminada Croacia.

"El fútbol debe ser justo y estas decisiones deberían serlo, pero se nos ha ido de las manos lo del VAR", dijo el seleccionador ajedrezado, Zlatko Dalic, en rueda de prensa, aunque felicitó a Portugal y evitó "entrar" a más profundidad a la discusión sobre el videoarbitraje.

"Se ha podido ver hasta qué punto se han matado literalmente las emociones", comentó, sin embargo, Dalic.

"No digo que, a veces, el VAR no pueda ser de ayuda, pero mata las emociones, mata todo lo que hay dentro de ti, mata lo que estás viviendo", lamentó.

Croacia se puso en ventaja con gol de Ivan Perisic (53') y Portugal remontó con tantos de Cristiano Ronaldo de penal (68') y Gonçalo Ramos (90+4').

La anulación de la diana de Gvardiol (90+15') marcó el cierre del cotejo y la clasificación de Portugal para octavos, donde se medirá a España el lunes en Arlington, en las afueras de Dallas.

AFP

Las más leídas

Anunciaron que murió su padre en plena conferencia de prensa: mirá el difícil momento que vivió el entrenador de Congo Sebastien Desabre tras la derrota ante Inglaterra

El video de Maxi Araújo subiendo a la caja de un camión que se hizo viral tras su participación en el Mundial 2026

Jürgen Klopp, extécnico de Darwin Núñez en Liverpool, considera interrumpir su descanso si lo llama la selección de Alemania tras la eliminación del Mundial 2026

Leonel Jaime llegó este miércoles para sumarse a Peñarol y Franco Romero puso la firma tras una reñida votación

Temas

Mundial 2026 FIFA Josko Gvardiol Portugal Croacia

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos