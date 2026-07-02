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Mundial 2026: la polémica en el gol agónico anulado a Croacia por un rose en el partido ante Portugal

El final del encuentro entre Portugal y Croacia por el Mundial 2026 tuvo un polémico episodio por un gol anulado al cuadro croata

2 de julio de 2026 23:04 hs
DSports

El partido entre Portugal y Croacia, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que terminó con triunfo agónico por 2-1 para el equipo luso, tuvo un final electrizante y a su vez polémico por el gol anulado al equipo croata en los últimos instantes que hubiera derivado el encuentro al tiempo extra.

Además del altísimo nivel futbolístico que se vivió en el desarrollo del partido, en especial el segundo tiempo, el encuentro tuvo una polémica en el gol de Josko Gvardiol en el minuto de descuento que hubiera significado el 2-2.

El polémico gol anulado de Croacia en el final

La jugada precisó de la utilización de la nueva tecnología pensada para resolver situaciones de este estilo, en este caso, el sensor interno que posee el balón del Mundial 2026.

Perisic colocó el centro frontal desde la izquierda y en el medio Igor Matanovi hizo el gesto de cabecear, pero no se logró identificar si lo hizo con claridad. El balón cayó en los pies de Mario Pašalic, que estaba en fuera de lugar, y posteriormente Gvardiol la empujó para el 2-2.

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Sin embargo, el árbitro fue llamado por el VAR y, tras la revisión, determinó Matanovi tocó la pelota por lo que Pašalic estaba en fuera de lugar y gol no fue convalidado.

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