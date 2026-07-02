Suiza y Argelia se enfrentan cara a cara por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el Estadio BC Place de Vancouver, en donde ambos se juegan un lugar en los octavos de final, instancia en la que enfrentarán al ganador entre Colombia y Ghana. El partido será a las 00:00 horas.
Suiza vs Argelia EN VIVO por el Mundial 2026: partido atractivo por un lugar en los octavos de final
Seguí EN VIVO el partido entre Suiza y Argelia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place de Vancouver