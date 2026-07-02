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Interna caliente en Senegal tras su eliminación del Mundial 2026: una de las figuras renuncia a la selección enfrentado con su entrenador

Las eliminaciones en mundiales dejan secuelas entre jugadores y entrenadores: una figura de Senegal renunció a su selección

2 de julio de 2026 16:53 hs
Pape Gueye

Pape Gueye

Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP

Senegal sufrió el miércoles una dolorosa eliminación del Mundial 2026 y después del partido se destapó una interna caliente.

Los africanos se fueron muy molestos con el arbitraje del hondureño Said Martínez.

Además de protestar el penal también reclamaron por una falta en ataque de Youri Tielemans en ocasión del segundo gol.

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El entrenador Pape Thiaw fue consultado sobre esas dos jugadas en la conferencia de prensa posterior al partido, pero solo se limitó a decir que fueron jugadas de "interpretación" y que no iba a hacer "comentarios" sobre las decisiones del juez.

Thiaw integró el plantel de Senegal en 2022, la primera participación del equipo en mundiales, donde le ganaron a Francia y empataron 3-3 con Uruguay clasificando a octavos de final. Thiaw no jugó contra los celestes, era delantero y si jugó contra Suecia, al que superaron en octavos para luego caer con Turquía en cuartos.

Pape Thiaw

Pape Thiaw

Luego del partido, el volante interior Pape Gueye posteó una historia de Instagram anunciando su retiro temporal de su selección: “Volveré para decir algo sobre la eliminación, pero hoy anuncio que mientras este cuerpo técnico siga en el cargo, me tomo un descanso de la selección nacional”.

Gueye, quien juega en Villarreal y tiene 27 años, fue titular contra Francia, Noruega y Bélgica siendo sustituido en todos los partidos. Contra Irak vino del banco y marcó dos goles.

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