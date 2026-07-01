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Bélgica vs Senegal EN VIVO por el Mundial 2026: el equipo belga iguala en el final en un atrapante partido

Seguí EN VIVO el partido entre Bélgica y Senegal, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el estadio Lumen Field de Seattle

1 de julio 2026 - 18:53hs
Bélgica vs Senegal
AFP

EN VIVO

Bélgica y Senegal chocan en un atractivo a interesante partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el estadio Lumen Field de Seattle, en donde el ganador de esta llave se medirá ante el ganador entre Estados Unidos y Bosnia. El encuentro comenzará a las 17:00 horas.

Seguí en vivo las estadísticas del partido:

Bélgica vs Senegal en vivo

El descuento de Lukaku

El 2-0 de Senegal

El gol de Senegal para el 1-0

Así está la llave del Mundial 2026

Comienza la cobertura de Referí

Acá empieza la cobertura del encuentro entre Bélgica y Senegal por el Mundial 2026.

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