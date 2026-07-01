Bélgica y Senegal chocan en un atractivo a interesante partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el estadio Lumen Field de Seattle, en donde el ganador de esta llave se medirá ante el ganador entre Estados Unidos y Bosnia. El encuentro comenzará a las 17:00 horas.
Bélgica vs Senegal EN VIVO por el Mundial 2026: el equipo belga iguala en el final en un atrapante partido
Seguí EN VIVO el partido entre Bélgica y Senegal, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el estadio Lumen Field de Seattle