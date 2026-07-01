Premio al rendimiento: el uruguayo Gustavo Tejera arbitrará su segundo partido, un cruce eliminatorio en el Mundial 2026

El arbitraje uruguayo continúa dejando su huella en el Mundial 2026. Tras una sólida e irreprochable labor en la fase de grupos, el juez que representa a Uruguay en dicha cita, Gustavo Tejera, recibió el respaldo de la Comisión de Árbitros de la FIFA, que lo designó oficialmente para conducir su segundo encuentro en el certamen, esta vez en el marco de los decisivos dieciseisavos de final.

El árbitro venía de cumplir con una destacada labor en su estreno mundialista absoluto, cuando le tocó impartir justicia en el vibrante choque de la primera ronda entre México y Corea del Sur en Guadalajara.

Aquella noche, Tejera controló el juego con solvencia técnica, manejó con criterio las tarjetas en un partido dinámico y demostró una gran lucidez para resolver las jugadas complejas en conjunto con el cuerpo del VAR. Esa sobria actuación no pasó desapercibida para las autoridades, ganándose la confianza necesaria para asumir un cotejo de eliminación directa.

El próximo reto de Gustavo Tejera será de alta intensidad y se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio.

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El árbitro será el silbato principal en el enfrentamiento entre las selecciones de Australia y Egipto, un partido histórico para ambas naciones, dado que ninguna ha logrado ganar un encuentro de mata-mata en la historia de los Mundiales.

Las miradas del planeta fútbol se posarán sobre el Dallas Stadium en Texas, escenario de primer nivel que albergará el enfrentamiento a partir de la hora 15.

Sus asistentes volverán a ser los uruguayos Carlos Barreiro y Nicolás Tarán

La confirmación de Tejera en los encuentros de eliminación directa ratifica la vigencia y el buen concepto internacional que mantiene el arbitraje de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Con la templanza que lo caracteriza en las canchas locales y continentales, el juez saltará al imponente recinto estadounidense con la premisa de mantener el nivel, garantizando la imparcialidad y la fluidez del juego en un choque donde un error puede dejar a una selección armada con las valijas listas para volver a casa.