El importante anuncio que hizo Astana sobre el futuro de Thomas Silva en medio de su gran temporada

El gran presente del ciclista uruguayo Thomas Silva tuvo este martes sus consecuencias. El oriundo de Maldonado, de 24 años, renovó su contrato con XDS Astana Team y continuará en el equipo kazajo hasta finales de 2029, según anunció oficialmente la formación protagonista en el UCI WorldTour.

La extensión del vínculo llega apenas dos días después de que Silva conquistara, el domingo, Arctic Race of Norway (Carrera del Ártico de Noruega) , donde ganó una etapa y se quedó además con la clasificación general.

Silva atraviesa una temporada de enorme impacto en su primer año en el máximo nivel del ciclismo y se transformó en una de las figuras de Astana, uno de los equipos de referencia del pelotón internacional.

“Estoy muy feliz de quedarme en el XDS Astana Team durante al menos otras tres temporadas. Desde el primer día me sentí como en casa en este equipo. Desde que llegué sentí el apoyo y la confianza de todos y, sinceramente, no podría pedir un entorno mejor para continuar mi carrera”, expresó el uruguayo en declaraciones divulgadas por su propio equipo.

Thomas Silva ganó la Carrera del Ártico de Noruega pese a sufrir un pinchazo en la última etapa y sumó otro título histórico para el ciclismo uruguayo

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Este martes, la Unión Ciclista Internacional actualizó su ranking y Silva subió hasta el puesto 34 logrando nuevamente la mejor posición histórica para un ciclista uruguayo.

El impactante primer año de Thomas Silva con Astana

Desde su llegada a Astana, Silva causó un fuerte impacto en la elite del ciclismo y acumuló resultados históricos para un corredor uruguayo.

Una de sus primeras grandes conquistas fue el Tour de Hainan, en China, donde ganó dos etapas y la clasificación general, convirtiéndose en el primer ciclista uruguayo en conquistar una competencia de categoría ProSeries.

Después llegó su actuación en el Giro de Italia, donde consiguió una histórica victoria de etapa, sumó otros dos podios y llegó a vestir durante varias jornadas la Maglia Rosa como líder de la clasificación general.

Su temporada tomó todavía más impulso a fines de julio. En apenas 24 horas ganó dos carreras en España: el 25 de julio se impuso en la Clásica de Ordizia-Ordiziako Klasikoa y al día siguiente volvió a festejar con el triunfo en la Clásica Castilla y León.

El domingo añadió otro título a su temporada con la conquista del Arctic Race of Norway, resultado que elevó a ocho su cantidad de victorias con Astana durante los primeros ocho meses de 2026.

“Lo más importante es que el equipo y yo compartimos la misma visión sobre el ciclismo y sobre cómo debería desarrollarse mi carrera. Los resultados que conseguí esta temporada son una prueba clara de eso”, afirmó Silva.

El fernandino también destacó el respaldo que encontró dentro de la formación: “Construimos un grupo fantástico y siempre estoy feliz de ayudar a mis compañeros cuando están peleando por un resultado. Al mismo tiempo, sé que voy a contar con su apoyo cuando lo necesite. Ese es el enfoque correcto y nuestro equipo continúa demostrándolo”.

Y advirtió que su temporada todavía no terminó: “Ganar el Arctic Race of Norway es un gran logro tanto para mí como para el equipo, pero todavía quedan varios meses de temporada y muchos objetivos que queremos alcanzar. Así que ahora es momento de seguir trabajando”.

Astana proyecta a Thomas Silva como uno de sus líderes

La renovación hasta 2029 no responde únicamente a los resultados obtenidos por Silva. Desde Astana entienden que el uruguayo puede convertirse en uno de los corredores de referencia del equipo durante las próximas temporadas y pretenden administrar su crecimiento sin acelerar etapas.

“Thomas tuvo un comienzo extraordinario en su carrera en el WorldTour con nuestro equipo. Se adaptó muy rápido, construyó una gran relación tanto con sus compañeros como con el personal y eso le permitió comenzar a conseguir grandes resultados inmediatamente”, señaló Alexandr Vinokurov, gerente general de XDS Astana Team y exciclista de referencia a nivel mundial.

Su actuación en el Giro de Italia también llevó al equipo a tomar una decisión sobre el calendario del uruguayo para la segunda mitad de la temporada.

“Tuvo un excelente Giro de Italia y después decidimos concentrarnos en objetivos específicos para el resto de la temporada, sin apresurar su desarrollo y dejando las otras Grandes Vueltas para el futuro”, explicó Vinokurov.

El plan de Astana es llevar paulatinamente a Silva hacia desafíos mayores. “Creo que esta es la estrategia correcta, permitir que un corredor joven progrese paso a paso mientras se prepara de manera constante para cada nuevo gran objetivo de su carrera”, sostuvo el dirigente.

Vinokurov fue además explícito respecto al nuevo estatus que tendrá el uruguayo dentro de la formación: “Este nuevo acuerdo está pensado para fortalecer la posición de Thomas como uno de los líderes del equipo y permitirnos continuar trabajando juntos en la dirección correcta y al ritmo adecuado”.

Con contrato asegurado hasta fines de 2029, Silva tendrá por delante al menos tres temporadas más en Astana para continuar un proceso que, en sus primeros meses en el WorldTour, ya dejó ocho victorias y algunos de los resultados internacionales más destacados del ciclismo uruguayo.