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El 5 de Oro tiene $ 174 millones en juego: cuándo es el próximo sorteo, cuánto paga cada pozo y cómo jugar

La cifra se reparte entre el pozo de Oro, que alcanzó los $ 149,5 millones, y el pozo Revancha, que sorteará $ 24,5 millones

5 de octubre de 2026 8:29 hs
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El 5 de Oro tendrá este miércoles 7 de octubre un nuevo sorteo con $ 174 millones en pozos acumulados, según la información oficial de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

La cifra se reparte entre el pozo de Oro, que alcanzó los $ 149,5 millones, y el pozo Revancha, que tendrá $ 24,5 millones.

Los resultados del 5 de Oro del domingo 4 de octubre

Los millonarios pozos se acumularon luego de que no hubiera ganadores en las principales modalidades en el sorteo realizado este domingo 4 de octubre.

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Los números sorteados en el 5 de Oro fueron: 34 – 29 – 19 – 2 – 6. La bolilla extra fue el 18.

El Pozo de Oro quedó vacante, mientras que hubo cuatro ganadores del Pozo de Plata, que cobraron $ 443.638 cada uno.

En tanto, los números de la Revancha fueron: 9 – 44 – 15 – 45 – 48. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad, por lo que el pozo volvió a acumularse.

¿Cuánto sortea el 5 de Oro este miércoles 7 de octubre?

Para el próximo sorteo, los pozos son los siguientes:

  • Pozo de Oro: $ 149.500.000

  • Pozo Revancha: $ 24.500.000

  • Total de pozos acumulados: $ 174.000.000

De esta forma, el juego llega al sorteo del miércoles con uno de sus principales atractivos en el Pozo de Oro, que roza los $ 150 millones.

El 5 de Oro se sortea los miércoles y domingos. Para ganar el Pozo de Oro es necesario acertar los cinco números de la combinación principal, mientras que quienes participan de la Revancha tienen una nueva posibilidad de quedarse con el premio mayor.

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