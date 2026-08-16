Thomas Silva ganó la Carrera del Ártico de Noruega pese a sufrir un pinchazo en la última etapa y sumó otro título histórico para el ciclismo uruguayo

El uruguayo Thomas Silva volvió a sumar una nueva página de prestigio para el ciclismo nacional al conquistar este domingo la Carrera del Ártico de Noruega.

Silva, oriundo de Maldonado y de 24 años, defiende a Astana de Kazajistán , uno de los equipos grandes del ciclismo europeo.

La Carrera del Ártico de Noruega se creó en 2015, integra el calendario del UCI Europe Tour , es la segunda prueba de importancia en ese país nórdico, detrás de la Vuelta de Noruega, y por primera vez desde su creación es ganada por un sudamericano y ese sudamericano es un uruguayo .

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En la primera etapa, de 181 kilómetros en llano, Silva logró el 41° puesto.

En la segunda etapa, el viernes, de 180 kilómetros, la ubicación del fernandino fue 27°.

Sin embargo, el sábado ganó la tercera etapa. La misma constó de 146,5 kilómetros uniendo Stokmarknes con Storheia Summit y ahí Silva se quedó con la etapa reina de la prueba, superando al belga Lennert Van Eetvelt de Lotto Intermarché en la exigente subida a Storheia, de 3,5 kilómetros con un 11,8% de pendiente media.

Van Eetvelt atacó en el tramo final, pero Silva respondió a falta de 300 metros y consiguió mantener una mínima ventaja hasta la meta. Con este resultado, ya ahí se convirtió en el primer sudamericano en ganar una etapa en la historia de la carrera.

Además, Silva pasó a liderar la clasificación general y se quedó con la malla Midnight Sun de líder. Van Eetvelt quedó a 10 segundos de distancia mientras que Alessandro Pinarello de NSN ocupó el tercer puesto, a 21 segundos.

El uruguayo afrontó así este domingo la última etapa como líder. La misma fue de 190,5 kilómetros con llegada en Narvik.

Ahí, el noruego Cedrik Bakke Christophersen, de Unibet Rose Rockets, consiguió su primera victoria como profesional, tras atacar en el último kilómetro de la subida final. El corredor de 24 años sorprendió a los favoritos y cruzó la meta por delante de Ludovico Crescioli, de Polti VisitMalta, y de Silva.

El uruguayo sufrió una pinchadura y una caída este domingo, pero destacó que el trabajo de sus compañeros de equipo le permitieron llegar a la última subida con las posibilidades intactas.

Thomas Silva Foto: @XDSAstanaTeam

Eso le alcanzó a Silva para ganar el título y darle a Astana su cuarta victoria en la historia de la prueba.

El uruguayo terminó la general por delante del Van Eetvelt y Pinarello (NSN), quienes también lo acompañaron en el podio de la clasificación de los mejores jóvenes.

En las restantes clasificaciones, Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta) se quedó con la de puntos, mientras que el noruego Morthern Wang Baksaas (Lucky Sport) conquistó el jersey Northern Lights como ganador de la clasificación de montaña.