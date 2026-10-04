Entre templos y bates: la selección uruguaya de Diego Forlán conoció las maravillas y el deporte nacional de India

La selección uruguaya aprovechó su estadía en Calcuta para realizar un tour por los principales puntos turísticos de la ciudad, en la previa del esperado encuentro de este martes frente a la India por la fecha FIFA de setiembre-octubre, previsto para este martes a la hora 10.30.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Todo el plantel celeste junto con el cuerpo técnico encabezado por Diego Forlán tuvo un momento de disfrute previo al compromiso.

Durante el paseo, los futbolistas de la selección uruguaya no solo disfrutaron del patrimonio local, sino que también se adentraron en la cultura del país al conocer de cerca el cricket, el deporte nacional indio.

Los jugadores tomaron contacto con las herramientas y los implementos que utilizan los profesionales de esta disciplina, compartiendo un distendido momento de intercambio cultural.

Lucas Torreira con un bate de cricket en Calcuta, India

Sin Eduardo Darias pero con Jonathan Rodríguez: Peñarol está listo para enfrentar a Racing, el campeón del Torneo Apertura

Máster plan del Gran Parque Central: tras reunión de Ricardo Vairo con José Decurnex, Nacional logró una moción de consenso que votará este lunes en directiva

Por su parte, el director técnico Diego Forlán se mostró visiblemente asombrado ante la imponente arquitectura y las sorprendentes construcciones urbanas de la emblemática ciudad india.

Con esta vivencia, la celeste cierra los detalles de su preparación de cara al amistoso internacional que pondrá punto final a su gira por suelo asiático.