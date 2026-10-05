Asesinaron a un narco uruguayo frente a su esposa en Buenos Aires: quién era y su vínculo con Villa Española

Un uruguayo de 31 años fue asesinado a balazos en la madrugada de este domingo en un apartamento del barrio Palermo, en Buenos Aires , donde se encontraba junto a su esposa, también uruguaya, quien resultó ilesa.

La víctima fue identificada como Carlos Andrés Migales Viera , quien había llegado hacía poco tiempo a Argentina y se alojaba junto a su pareja, de 27 años, en un apartamento ubicado en Costa Rica al 5200 .

Según informó el diario argentino Clarín, los atacantes llegaron hasta el apartamento y fue el propio Migales Viera quien aparentemente les abrió la puerta. Allí le dispararon y escaparon .

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Por el crimen hay dos personas detenidas , ambas provenientes de la zona sur del conurbano bonaerense. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un ataque de características mafiosas .

Luego del homicidio, los atacantes intentaron desprenderse de un arma en la zona de avenida Santa Fe e Intendente Bullrich, en Puente Pacífico, aproximadamente a diez cuadras del apartamento donde ocurrió el crimen. Según la información publicada en Argentina, se investiga si el arma tenía un dispositivo silenciador.

Su vínculo con un conflicto narco en Villa Española

Migales Viera tenía numerosos antecedentes en Uruguay, principalmente en Montevideo, que se remontaban a cuando era adolescente.

Su primer antecedente registrado data de junio de 2009, cuando tenía 15 años. Posteriormente acumuló intervenciones policiales vinculadas a rapiñas, fuga de una comisaría, desórdenes e incautaciones de drogas.

A partir de 2016, sus antecedentes comenzaron a estar especialmente relacionados con la venta de drogas. En su prontuario también aparecen investigaciones por disparos con arma de fuego, lesiones, delitos contra la propiedad y homicidios. En 2024 fue detenido por homicidio agravado, según consignó Clarín.

Además, según informó Montevideo Portal y confirmó El Observador con fuentes del Ministerio del Interior, Migales era líder del clan La Mafilia, también conocido como Los Puglia, una organización que mantiene un conflicto narco en Villa Española con Los Suárez.

Esta última banda ha sufrido varios asesinatos en los últimos tiempos. Carina Suárez llegó a declarar públicamente que le habían matado a todos sus hijos.

Una fuente vinculada a la investigación dijo a Clarín que la Policía uruguaya había detenido a Migales en numerosas oportunidades por robos y venta de drogas. Los investigadores lo consideraban un narcotraficante de menor escala, aunque entendían que en el último tiempo había comenzado a ganar terreno dentro del ambiente criminal.

Otros crímenes de uruguayos en Argentina

El asesinato de Migales Viera vuelve a poner el foco sobre una serie de crímenes vinculados a uruguayos relacionados con el narcotráfico ocurridos en Argentina.

Sin embargo, de acuerdo con la información manejada hasta el momento por los investigadores argentinos, no existen elementos para vincular directamente este homicidio con aquella sucesión de ataques.

Entre esos antecedentes aparecen los casos de Marcelo González Algerini, asesinado en octubre de 2024 en Pilar, y Fabián Sturm Jardón, ejecutado dos meses después en Recoleta.

Ambos crímenes tuvieron características de ajustes de cuentas y estuvieron vinculados a investigaciones por narcotráfico. González Algerini era buscado por la Justicia argentina por su presunta participación en una organización relacionada con un cargamento de 783 kilos de cocaína, valuado entonces en unos US$ 15 millones.

En el caso de Sturm Jardón, el atacante lo esperó dentro de un vehículo y, cuando lo vio llegar, le disparó por la espalda. El sicario llevaba una peluca y utilizó un arma equipada con un dispositivo similar a un silenciador.

La investigación por el asesinato de Migales Viera busca ahora determinar quién ordenó el ataque y cuál fue el móvil, así como establecer si su actividad criminal en Uruguay tuvo relación con su ejecución en Buenos Aires.