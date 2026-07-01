La increíble transformación de México: en junio de 2024 fue humillado por Uruguay en Denver y ahora sueña alto en el Mundial 2026

México es una de las grandes sensaciones del Mundial 2026. Uno de los equipos locatarios está desplegando un fútbol de alto vuelo y sus hinchas se ilusionan con lo nunca visto: ver a su equipo en una definición del máximo torneo universal.

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Obsesionados con llegar a un quinto partido tras ser anfitriones en 1986, México ha sido incapaz de superar la barrera de los octavos de final desde entonces.

En México 1986 ganó el grupo, eliminó a Bulgaria en octavos de final y llegó a cuartos donde se topó con Alemania que tras un 0-0 se impuso 4-1 en penales.

Los aztecas no clasificaron a Italia 1990 y desde Estados Unidos 1994 a Rusia 2018 quedaron eliminados en octavos mientras que en Catar 2022 ni siquiera superaron el grupo .

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Hace dos años, el camino a su Mundial estaba sumido en un mar de sombras.

El 5 de junio de 2024, en Denver, México jugó un amistoso contra el Uruguay de Marcelo Bielsa y se llevó flor de revolcón.

La celeste, vestida de blanco, se impuso 4-0 con tres goles de Darwin Núñez, y uno de Facundo Pellistri. Fue un amistoso de preparación para la Copa América de Estados Unidos.

Uruguay formó con Sergio Rochet, Nahitan Nández, José María Giménez, Mathías Olivera, Lucas Olaza; Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte; Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez.

Edson Álvarez y Darwin Núñez Foto: EFE

En el decurso del partido entraron Sebastián Cáceres, César Araújo, Facundo Torres y Luciano Rodríguez.

De esos jugadores no se metieron en la lista del Mundial Nández, Olaza, César Araújo, Torres ni Luciano.

El Uruguay de Bielsa volaba.

México, por su parte, formó con Raúl Rangel, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga, Jesús Orozco, Brian García; Orbelin Pineda, Edson Álvarez, Fernando Beltrán; Víctor Alvarado, Guillermo Martínez y César Huerta.

Gilberto Mora, revelación con 17 años Foto: Yuri Cortez/AFP

De ese equipo, el golero Rangel y el extremo derecho zurdo Alvarado, ambos de Chivas de Guadalajara, se metieron en la lista mundialista y son titulares en el Mundial.

Pineda es suplente mientras que Álvarez fue titular en dos encuentros.

Pero fueron suplentes y entraron otras figuras que ahora son titulares en México como el volante Luis Romo y el extremo izquierdo colombiano Julián Quiñones, además del centrodelantero de recambio Santiago Giménez, Martínez y Huerta.

El gran cambio estuvo en el entrenador. A México lo dirigía Jaime Lozano que en la Copa América le ganó 1-0 a Jamaica, perdió 1-0 con Venezuela y empató 0-0 con Ecuador quedando afuera en la fase de grupos.

Raúl Jiménez Foto: Yuri Cortez/AFP

Luego de ese fracaso, la selección fue encomendada a Javier Aguirre, el Vasco, de 65 años.

Aguirre había dirigido a México en Corea-Japón 2002 donde el equipo fue eliminado por Estados Unidos y también en Sudáfrica 2010, donde Argentina fue su verdugo.

Así de cambiante es el fútbol.

Uruguay se fue del Mundial con un 37° puesto en la peor actuación de su historia y México ya está entre los 16 mejores, donde se medirá con Inglaterra.