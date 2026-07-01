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Mundial 2026: polémica en Francia por una crisis interna luego de que una figura ignore al DT; mirá el video

Crecen los rumores sobre una posible crisis interna en el plantel de Francia luego de que Rayan Cherki se haya mostrado molesto con Deschamps en el Mundial 2026

1 de julio de 2026 16:54 hs

Luego del cómodo y amplio triunfo ante Suecia por 3-0 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en Francia crece la polémica y la teoría sobre una crisis interna en el plantel después de que se haya viralizado un video de Rayan Cherki, una de las grandes figuras, ignorando al entrenador Didier Deschamps en los festejos.

El video que generó polémica en Francia

Sin embargo, un episodio ocurrido tras la victoria ante Suecia desvió el foco de lo deportivo. Un video que se viralizó en las redes sociales mostró un llamativo intercambio entre Didier Deschamps y Rayan Cherki, alimentando versiones sobre una posible tensión dentro del plantel.

Cherki, el 10 del Manchester City un extraordinario jugador, es suplente en Francia e ingresó por lo general en los minutos finales de cada partido. El video exhibe al entrenador acercándose para saludar a cada uno de sus dirigidos durante los festejos, pero cuando llegó el turno del delantero, la situación tomó otro rumbo.

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En las imágenes se observa que Cherki evita el contacto en más de una oportunidad. Primero dirige la mirada hacia otro sector de la cancha, luego cambia de dirección y, tras un saludo breve, vuelve a apartarse cuando el técnico intenta hablarle nuevamente, incluso generando un movimiento como de rechazo con su brazo.

Hasta el momento, el delantero participó en todos los encuentros, aunque siempre ingresó desde el banco. Frente a Suecia sumó sus primeros minutos recién a los 81, mientras que en el torneo acumula apenas 55 minutos y nunca entró antes de los 65.

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