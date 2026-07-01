Mundial 2026: polémica en Francia por una crisis interna luego de que una figura ignore al DT; mirá el video

Luego del cómodo y amplio triunfo ante Suecia por 3-0 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en Francia crece la polémica y la teoría sobre una crisis interna en el plantel después de que se haya viralizado un video de Rayan Cherki, una de las grandes figuras, ignorando al entrenador Didier Deschamps en los festejos.

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La selección francesa atraviesa hasta acá un sólido Mundial y con goleadas abultadas en todos los partidos, consolidándose como una de las grandes candidatas a conquistar la Copa del Mundo, de la mano de un Kylian Mbappé que está intratable de cara al gol, sumado a figuras como Michael Olise y Ousmane Dembele.

El video que generó polémica en Francia Sin embargo, un episodio ocurrido tras la victoria ante Suecia desvió el foco de lo deportivo. Un video que se viralizó en las redes sociales mostró un llamativo intercambio entre Didier Deschamps y Rayan Cherki, alimentando versiones sobre una posible tensión dentro del plantel.

Cherki, el 10 del Manchester City un extraordinario jugador, es suplente en Francia e ingresó por lo general en los minutos finales de cada partido. El video exhibe al entrenador acercándose para saludar a cada uno de sus dirigidos durante los festejos, pero cuando llegó el turno del delantero, la situación tomó otro rumbo.