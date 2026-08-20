Con su pase a cuartos de la Copa Sudamericana, Montevideo City Torque se convirtió en el séptimo equipo chico en meterse entre los ocho mejores de una copa internacional

Montevideo City Torque clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer 2-1 a Tigre en el Estadio Centenario y superar su serie con un global de 3-1, venciendo a su rival tanto de local como de visitante.

La campaña del ciudadano ha rozado la perfección . Desde su clasificación a la fase de grupos tras vencer en la fase preliminar a Racing hasta su histórica clasificación a cuartos ganó siete de los nueve partidos que disputó, incluyendo victorias ante Gremio en Uruguay, Palestino en Chile y Tigre en Argentina. Solo perdió ante Deportivo Riestra y empató ante Gremio , ambos partidos de visitante.

El pase a cuartos es histórico para Torque , que antes de esta copa solo tenía dos participaciones internacionales en las que su mayor hito fue un segundo puesto en su grupo de la Sudamericana 2021 , pero también para los cuadros chicos del fútbol uruguayo.

Con su clasificación, el ciudadano se convirtió en el séptimo equipo de este grupo en meterse entre los ocho mejores de una copa internacional desde la creación de los torneos de Conmebol, y el primero en lograr tal hito en más de diez años .

Montevideo City Torque 2-1 Tigre por la Copa Sudamericana: el fútbol uruguayo tiene quien lo represente con altura y está entre los ocho mejores del torneo

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Algunos de los clubes que integran esta lista alcanzaron esta instancia en más de una oportunidad, por lo que la participación de Torque en esta instancia será la duodécima de un club en desarrollo, con Defensor Sporting como principal protagonista.

En su próximo cruce internacional el ciudadano tendrá el desafío histórico de meterse en un grupo aún más selecto: el de los cuadros chicos que pisaron las semifinales de una copa internacional, algo que solo lograron tres clubes.

Los otros cinco equipos chicos que se metieron entre los ocho mejores de una copa internacional

Defensor Sporting, en cinco oportunidades

El festejo de los jugadores de Defensor tras vencer a The Strongest en los octavos de final de la Libertadores 2014

El violeta es el equipo chico que más veces se metió entre los ocho mejores de distintas copas internacionales, en cinco oportunidades.

Además, es el único equipo que logró ese hito dos veces en un mismo año, cuando alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores y luego de la Sudamericana en 2007 –en ese momento se jugaba un torneo por semestre–. En la primera hizo historia al eliminar a Flamengo en octavos de final y luego perdió por penales ante Gremio en cuartos, mientras que en la segunda eliminó a El Nacional de Ecuador en la primera fase y perdió ante River Plate en la segunda.

En 2009 el equipo de Punta Carretas se volvió a meter en cuartos de la Libertadores, luego de eliminar a Boca Juniors en La Bombonera en octavos Su verdugo en la siguiente ronda fue Estudiantes de La Plata, que luego superó a Nacional en semifinales y venció a Cruzeiro en la final para consagrarse campeón.

La mejor participación internacional del violeta ocurrió en 2014, cuando llegó a las semifinales de la Libertadores. En el camino dejó atrás a The Strongest y Atlético Nacional, pero no pudo superar a Nacional de Paraguay en semifinales.

Un año después Defensor alcanzó por última vez los cuartos de una copa internacional, esta vez por la Sudamericana. Eliminó a Bolivar en la primera fase, Universitario de Perú en la segunda y a Lanús en octavos, antes de caer contra el luego finalista Huracán.

Danubio, el primero en llegar a semifinales

El plantel de Danubio que llegó a las semifinales de la Copa Libertadores 1989

Danubio es el otro equipo uruguayo que se metió más de una vez entre los ocho mejores de una competencia internacional.

La primera fue en 1989, cuando se convirtió en el primer equipo chico en alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores. Para ello eliminó a Nacional en octavos de final y superó a Cobreloa en cuartos, antes de ser eliminado por el después campeón Atlético Nacional en semis.

La segunda oportunidad fue en 1997, año en el que el franjeado alcanzó los cuartos de final de la Copa Conmebol, luego de superar a Defensor en octavos –con un global de 6 a 5– y caer ante Colón de Santa Fe por penales en la siguiente ronda.

River Plate, el otro que llegó un paso más allá

Los jugadores de River Plate celebrando el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2009

River Plate es el otro equipo chico uruguayo que logró entrar en los cuatro mejores de una copa internacional, con su histórica campaña de la Copa Sudamericana 2009.

En aquel torneo River superó a Blooming, luego al Vitoria de Brasil, y en cuartos eliminó por penales a San Lorenzo para llegar a las semifinales. En esa instancia se cruzó con Liga de Quito, campeón de América un año atrás, que lo eliminó con un recordado 7-0 en Ecuador.

Antes de eso, en 1996, el darsenero también estuvo entre los ocho mejores de la Copa Conmebol, luego de superar a Porongos de Flores en octavos y caer ante Rosario Central en la instancia posterior.

Sud América, Huracán Buceo y Bella Vista

Bella Vista en la Copa Libertadores 1999 Foto: Bella Vista

Los equipos que completan la lista son Sud América, Huracán Buceo y Bella Vista. El primero alcanzó los cuartos de final de la Copa Conmebol 1995, después de eliminar a Gimnasia y Esgrima de La Plata en la primera fase y perder ante Atlético Colegiales de Paraguay en la siguiente.

El segundo alcanzó los cuartos de la Copa Conmebol 1998, tras eliminar a River Plate uruguayo en primera fase y caer ante Rosario Central en la fase siguiente.

El papal, en tanto, estuvo entre los ocho mejores de la Copa Libertadores 1999, para lo que superó a Universidad Católica en octavos de final y cayó ante Deportivo Cali (a la postre finalista) en cuartos.