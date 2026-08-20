El Platense de Nicolás López se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras superar a Coquimbo por penales: el Diente casi lo gana en la hora

Platense volvió a hacer historia y se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores luego de vencer por penales a Coquimbo Unido en Chile , con la presencia de Nicolás López y del argentino Gastón Togni , que solo semanas atrás salieron de Nacional y Peñarol respectivamente.

La serie había llegado con un empate 1-1 del duelo de ida , disputado la semana pasada en el estadio Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires.

Este miércoles, el partido quedó sin goles tras un inicio en el que Platense tuvo dificultades para elaborar juego ofensivo y Coquimbo, que fue más profundo, probaba al arco con remates sin peligro.

Los aurinegros tuvieron dominio ofensivo durante varios minutos y lograron remates de Cristian Zavala, Sebastián Galani y Luis Riveros con los que estuvieron cerca de abrir el marcador.

Agustín Canobbio se fue expulsado en la victoria de Fluminense contra Independiente Rivadavia por penales, para clasificar a cuartos de la Copa Libertadores

Tras su salida de Peñarol, Gastón Togni fue confirmado como nuevo jugador de Platense, donde será compañero del Diente López

La jugada más clara, no obstante, fue del atacante Guido Vadalá, en el minuto 34, con un mano a mano ante el portero Juan Pablo Cozzani, quien despejó con los pies en un achique.

La segunda parte perdió ritmo, a los piratas les costó generar juego fluido y el calamar utilizó mejor sus aproximaciones al área con cabezazos de Víctor Cuesta y Kevin Retamar, que salieron desviados.

A los 79 minutos el DT Martín Palermo mandó a la cancha a Nicolás López, que reemplazó a su exrival clásico Gastón Togni. Cerca del final el uruguayo casi gana el partido y la serie tras quedar mano a mano con el golero Diego Sánchez y estrellar su remate en el travesaño.

¡¡ERA EL GOL DE LA CLASIFICACIÓN!! ¡INCREÍBLE lo que se perdió el Diente López sobre el final vs. Coquimbo!



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El susto despertó a los dirigidos por Hernán Caputto, que tuvieron dos opciones con Alejandro Azócar antes de irse a los penales.

Los primeros seis penales por lado fueron todos aciertos, incluyendo el tiro de Nicolás López en el tercer intento de Platense. El séptimo penal del calamar fue del uruguayo Martín Barrios, que se le escapó de las manos a Sánchez y se metió lentamente en el arco.

Tras ese remate, el arquero Juan Pablo Cozzani detuvo el penal de Salvador Cordero para dictaminar la clasificación de Platense y silenciar al público presente en las tribunas del estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El calamar, que está compitiendo por primera vez en Copa Libertadores, se enfrentará en cuartos de final a Fluminense, que eliminó por penales al también debutante Independiente Rivadavia de Mendoza.