Ignacio Russo, delantero de Tigre, apuntó contra Méndez, DT de Torque: "Parece que hay que quejarse para que los referí te dirijan así"

Ignacio Nacho Russo, delantero de Tigre e hijo del exentrenador Miguel Ángel Russo, habló con los medios desde el campo de juego del Centenario, luego de la eliminación frente a Montevideo City Torque en octavos de final de la Copa Sudamericana, y apuntó contra el mal arbitraje y sobre declaraciones del entrenador Marcelo Méndez.

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Torque hizo historia y se metió dentro de los ocho mejores de la Copa Sudamericana, luego de imponerse por 1-0 en el encuentro de ida en Argentina y de vencer al Matador por 2-1 en la revancha en el Centenario (global 3-1), y aguarda rival en cuartos de final ante el ganador entre Cienciano y Botafogo.

Ignacio Russo apuntó contra Marcelo Méndez y el arbitraje "La verdad que el técnico de ellos la semana pasada se quejó, ahora voy a ver la entrevista de ahora a ver si se queja de nuevo. Parece que hay que quejarse para que los referí te dirijan así, la verdad que toda la copa nos bombearon un poco los árbitros pero bueno, nosotros vamos al frente", comenzó diciendo Russo.