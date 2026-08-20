Llamado laboral de la SND para 17 administrativos con sueldo de $ 32 mil por 24 horas semanales: cómo anotarse

La Secretaría Nacional del Deporte (SND) abrió un llamado laboral para contratar 17 auxiliares administrativos que trabajarán durante la temporada de verano 2026-2027, con una remuneración nominal de $32.426 por 24 horas semanales .

Se trata de contratos zafrales para desempeñar tareas entre el 1° de diciembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027 , en el marco del Programa de Verano del organismo.

Los puestos se distribuirán en siete departamentos: habrá siete vacantes en Montevideo, tres en Artigas, tres en Canelones y una en Colonia, Paysandú, Rocha y San José , respectivamente.

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De los 17 puestos disponibles, uno estará reservado para personas afrodescendientes y otro para personas trans , de acuerdo con las cuotas previstas por la normativa vigente para el sector público.

¿Cuáles son los requisitos para postularse al llamado de la Secretaría Nacional del Deporte?

Entre los requisitos excluyentes, los postulantes deberán tener 18 años o más al momento del cierre de las inscripciones y ser ciudadanos naturales o legales.

Además, deberán contar con cédula de identidad y credencial cívica vigentes y tener educación secundaria completa. Esto comprende sexto año de Secundaria, tercer año de Bachillerato Tecnológico de UTU en cualquier orientación o una formación equivalente cursada en una institución privada habilitada.

También se exige formación como operador PC o manejo efectivo de herramientas informáticas de oficina, entre ellas procesadores de texto, planillas de cálculo, presentaciones e internet.

El llamado establece además una serie de requisitos no excluyentes que serán valorados durante el proceso de selección.

Entre ellos se encuentran los cursos específicos de atención al ciudadano, conocimientos avanzados de Excel o herramientas similares y experiencia laboral comprobada en tareas similares, tanto en instituciones públicas como privadas, con un máximo de dos años a considerar.

También se tendrán en cuenta los antecedentes de quienes hayan trabajado anteriormente en el Programa de Verano de la SND, hasta un máximo de cuatro temporadas.

¿Qué tareas deberán realizar los seleccionados?

Los auxiliares administrativos tendrán entre sus funciones la atención al público de manera presencial, telefónica y por medios electrónicos, ya sea para responder consultas o derivarlas.

También deberán realizar y ordenar los registros de inscripciones de usuarios, transcribir documentos administrativos como notas, oficios e informes y cargar y procesar información en planillas electrónicas y en los sistemas informáticos de la Secretaría Nacional del Deporte.

¿Cómo anotarse al llamado de la SND y hasta cuándo hay tiempo?

Las postulaciones comenzaron este miércoles 19 de agosto y permanecerán abiertas hasta el miércoles 2 de setiembre de 2026 a las 23:59.

La inscripción se realiza de manera digital mediante el sitio oficial habilitado para el Programa de Verano 2026-2027, donde durante el período de postulaciones estará disponible el formulario y la declaración jurada correspondiente.

Una vez finalizada la inscripción, la Secretaría Nacional del Deporte realizará un sorteo por localidad para determinar el orden inicial de los aspirantes. Posteriormente, quienes sean seleccionados serán convocados para presentar sus carpetas de méritos y antecedentes.