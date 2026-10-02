Llamado laboral del Mides busca 30 administrativos y ofrece sueldo de más de $55 mil: requisitos y cómo anotarse

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrió un llamado laboral para contratar 30 gestores administrativos que desempeñarán funciones en Montevideo, con una remuneración nominal de $55.821 por 40 horas semanales .

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El llamado se realizará mediante un concurso de oposición y méritos y establece como principal requisito de formación contar con Bachillerato completo , ya sea de Secundaria, UTU o su equivalente en una institución reconocida. No se exige experiencia laboral como requisito excluyente.

Del total de 30 puestos, tres están reservados para personas afrodescendientes , en el marco de la normativa que establece la correspondiente cuota para el ingreso a la función pública. Si esos lugares no pueden cubrirse, se recurrirá al orden general de prelación.

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Los seleccionados serán contratados bajo la modalidad de Contrato de Función Pública y deberán cumplir una carga de 40 horas semanales efectivas de trabajo .

La remuneración establecida en las bases es de $55.821,57 nominales, a valores de enero de 2026, y el lugar habitual de trabajo será el departamento de Montevideo.

El contrato tendrá el plazo que se determine en cada caso, pero no podrá superar inicialmente un año. Podrá ser prorrogado hasta alcanzar un máximo de cuatro años.

Además, quienes ingresen deberán tener disponibilidad para trasladarse al interior del país cuando las necesidades del servicio lo requieran.

Requisitos para postularse al llamado del Mides

El requisito académico excluyente es tener Bachillerato completo de Secundaria o UTU, o una formación equivalente reconocida por la autoridad competente.

Además, los aspirantes deberán tener 18 años o más al cierre de las inscripciones, contar con documento de identidad vigente, ser ciudadanos naturales o legales y acreditar haber votado en el último acto electoral obligatorio.

El llamado también establece que deberán contar con Control en Salud vigente —antes denominado carné de salud—, aunque este documento deberá presentarse en caso de resultar contratados.

Qué formación y experiencia se valorará

Aunque la experiencia no es excluyente, el concurso sí otorgará valor a determinados antecedentes.

Entre ellos se encuentra haber realizado una formación de auxiliar administrativo contable o similar, Bachillerato Tecnológico en Administración, cursos técnicos terciarios vinculados con Administración o estudios universitarios.

También se valorará a estudiantes de hasta segundo año aprobado de las carreras de Contador Público, Licenciatura en Administración o Licenciatura en Economía, así como los cursos o conocimientos en herramientas informáticas.

En cuanto a la experiencia laboral, se tendrá en cuenta contar con seis meses o más en tareas administrativas o contables, tanto en el sector público como privado. También se valorará la experiencia en sistemas de expediente electrónico y atención al usuario.

Qué tareas deberán realizar

Los seleccionados desarrollarán tareas de apoyo administrativo, entre ellas la recepción, preparación, control, envío y archivo de documentos, así como el registro y trámite de información en sistemas administrativos y contables.

También podrán atender consultas de usuarios, elaborar notas, reportes e informes, apoyar el trabajo de comisiones y equipos, realizar tareas de secretaría y mantener actualizados los registros administrativos.

Cómo será el concurso

El proceso de selección podrá incluir un ordenamiento aleatorio entre quienes cumplan los requisitos excluyentes.

Posteriormente habrá una prueba de oposición, que tendrá un máximo de 60 puntos. Para superarla será necesario obtener al menos el 60% del puntaje.

La valoración de méritos y antecedentes otorgará hasta 25 puntos, mientras que la entrevista personal tendrá un máximo de 15 puntos. Para integrar la lista de prelación será necesario alcanzar 70 puntos o más.

Las postulaciones y las comunicaciones sobre las distintas etapas del concurso se realizarán a través del portal Uruguay Concursa.