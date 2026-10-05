La inteligencia artificial resolvió en minutos un misterio histórico de casi 200 años del último charrúa

La partida de defunción de Tacuabé , el último de los cuatro charrúas llevados a Francia en 1833, apareció gracias a la inteligencia artificial , según informó Telenoche ( Canal 4). El documento, que se había buscado durante años, se localizó en cuestión de minutos y cierra la incógnita sobre dónde y cuándo murió el indígena.

El hallazgo lo hizo Sebastián Ruiz , docente de Historia e investigador uruguayo radicado en Inglaterra, que dedica parte de su tiempo libre a rastrear archivos históricos. Según contó a Telenoche, en un informe de la periodista Federica Hananía, decidió probar con herramientas de IA para dar con un dato que se le había escapado a la investigación durante décadas.

"Me puse a revisar la inteligencia artificial. Dije: 'voy a buscar la partida'. Le tiré a Copilot y me la encontró en 10 minutos ", relató al informativo. Su primera reacción fue de incredulidad: "Pero no, no puede ser".

Luego recurrió a una segunda herramienta, Claude , para abrir el archivo y llegar hasta el documento de Tacuabé. El registro figuraba en un municipio de un pueblo chico de Francia, un destino que hasta ahora no estaba en el radar de quienes seguían el rastro del charrúa.

Ruiz remarcó ante Canal 4 que no se trata de una fuente dudosa: "Es un registro oficial francés. En Francia está todo muy digitalizado, las partidas de defunción, y al ser una fuente oficial creo que no habría ninguna duda".

Tras dar con el archivo, contactó a Darío Arce, que había dedicado mucho tiempo a esa misma búsqueda. "Me dice: 'bien, la encontraste'. Y fue la locura", recordó.

El último eslabón de los cuatro charrúas

Tacuabé murió el 23 de octubre de 1834, a los 22 años, en una posada de Salins-les-Bains, un pueblo francés ubicado a 70 kilómetros de Suiza. Falleció cuatro meses después que Guyunusa, la joven indígena con la que tuvo una hija y que también había sido enviada a Francia.

Su rastro histórico llegaba hasta Lyon y ahí se perdía: no se sabía si había viajado a otro país ni en qué fecha había muerto. La partida era el último eslabón que faltaba para reconstruir el destino de los cuatro charrúas que sobrevivieron a la masacre y fueron trasladados a Europa.

Los indígenas llegaron a Francia en mayo de 1833 y para octubre de 1834 ya habían muerto los cuatro. "Para mí se cierra el círculo de Francia, se confirma inclusive el año, que fue el mismo que el de Guyunusa", señaló Ruiz a Telenoche. "Llegaron en mayo del 33 y en octubre del 34 falleció el último. Duraron poco más de un año".

El hallazgo se conoció en la antesala del fin de semana del Patrimonio, dedicado este año a los charrúas. Hugo Moreira, un uruguayo que vive en Lyon, viajará hasta el pueblo donde murió Tacuabé para intentar encontrar sus restos.