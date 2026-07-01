Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

Regreso al escenario del mito: Inglaterra vuelve al Estadio Azteca tras 40 años del histórico show de Diego Maradona para enfrentar a México por el Mundial 2026

El encuentro se disputará el próximo domingo a la hora 21 y existe gran expectativa en los locales, y también en los ingleses que ganaron con lo justo y de atrás este miércoles 2-1 ante República Democrática del Congo

1 de julio de 2026 16:18 hs
Maradona ante Inglaterra en 1986 y la pelota
Maradona ante Inglaterra en 1986 y la pelota

La selección de Inglaterra selló su pasaje a las fases decisivas del Mundial 2026 tras derrotar con autoridad a la República Democrática del Congo por 2-1 en un electrizante cruce de dieciseisavos de final y clasificó a octavos, en los que enfrentará al local, México, el próximo domingo a la hora 21.

Más allá de la legítima euforia por el triunfo deportivo, la clasificación adquirió un tinte profundamente místico y cargado de nostalgia: el combinado inglés tendrá que armar las valijas para presentarse en el mítico césped del coloso de la capital mexicana, el Estadio Azteca, un territorio donde no pone un pie desde hacía exactamente 40 años.

El encuentro con la historia

El destino quiso que el seleccionado de Inglaterra regrese a la máxima catedral del fútbol azteca. Sin embargo, los tiempos cambiaron y el histórico inmueble ya no lucirá su denominación tradicional debido a las estrictas normativas comerciales de la FIFA y los acuerdos de financiamiento de su última remodelación, siendo rebautizado temporalmente para este certamen como Estadio Ciudad de México.

Pero las paredes y la mística de ese templo siguen intactas, remitiendo de forma inevitable a los fantasmas del pasado británico.

La feroz crítica de Toni Kroos, mentor y amigo de Federico Valverde, que sacude las estructuras del fútbol alemán tras la eliminación ante Paraguay del Mundial 2026

Además de Franco Escobar, a Peñarol se le va otro futbolista que tenía contrato y Diego Aguirre ya le busca reemplazo

La última vez que Inglaterra disputó un partido oficial en este imponente escenario fue el inolvidable 22 de junio de 1986, en los cuartos de final de aquella Copa del Mundo.

En aquel día de calor sofocante, el equipo europeo cayó eliminado por 2-1 ante Argentina de Carlos Bilardo en el partido más icónico de la historia de los Mundiales.

Maradona ante Inglaterra
Maradona ante Inglaterra

Fue la tarde en la que Diego Armando Maradona tocó el cielo con las manos en una ráfaga de pocos minutos: primero, burlando la salida del arquero Peter Shilton con la inmortalizada e irreverente "Mano de Dios", y apenas un instante después, hilvanando el inolvidable "Gol del Siglo" tras dejar desparramada a toda la defensa inglesa desde la mitad de la cancha.

Cuatro décadas debieron transcurrir para que el uniforme blanco de Inglaterra vuelva a recorrer los pasillos de ese mítico estadio. Con una nueva generación de estrellas que ni siquiera habían nacido en los tiempos de la gesta maradoniana, el conjunto inglés buscará escribir un capítulo completamente diferente, exorcizar viejos demonios y transformar el recuerdo de una de sus derrotas más dolorosas en el combustible necesario para meterse de lleno en la pelea por la corona de 2026.

Las más leídas

Marcelo Bielsa: "No dije que tenía buen relacionamiento con los jugadores, aunque la relación no influyó en los resultados; Muslera no jugó con fiebre, no expuse a Valverde, y nunca eché a nadie del Complejo"

México 2-0 Ecuador por el Mundial 2026: el anfitrión superó por completo al tricolor, que se despide del torneo

"Nos satura mentalmente": lo que los jugadores de la selección uruguaya le dijeron a Marcelo Bielsa para que recortara el tiempo de sus charlas con información

El uruguayo Alan Matturro cambia de equipo tras un año "muy especial" en Levante de España

Temas

Inglaterra Mundial 2026 México Diego Maradona Argentina

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos