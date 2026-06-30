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Seguí EN VIVO la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa en su despedida de la selección uruguaya: "Muslera no tenía fiebre el día del partido ante España y Federico Viñas estaba igual, pero le dolía el cuerpo y no lo puse"

El entrenador pidió poder tener este espacio en el que explicará diferentes tópicos; seguí aquí la rueda de prensa EN VIVO

30 de junio 2026 - 18:22hs
Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa

EN VIVO

El director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, brinda una conferencia de prensa este martes en el Estadio Centenario y allí hablará de varios temas, en lo que será su despedida de la celeste tras haber quedado eliminados del Mundial 2026.

Aquí se pueden ver los temas que tocó el ahora ex DT celeste:

Aquí se puede seguir todo lo que dijo Marcelo Bielsa:

Acerca de si Muslera jugó con fiebre ante España y si lo sabía

"El día previo, Muslera tuvo 38,1 grados de fiebre y yo estaba informado. El día del partido, no tenía fiebre y estaba perfectamente para jugar, sin síntomas. Lo mismo pasó con Federico Viñas, pero le dijo al médico que le dolía el cuerpo, pero que podía jugar sin problemas. Ahí yo opté porque no jugara. Algo que habla muy bien de Muslera es lo que hizo cuando pidió el cambio por el efecto de los errores cometidos. Muslera me dijo que estaba tan golpeado por el error que había cometido, seguramente vinculándolo con situaciones anteriores, que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupo estaban intactas y él no estaba en la mejor condición para afrontar ese segundo tiempo donde teníamos todo para conseguir. Eso me pareció de una grandeza enorme".

Sobre las informaciones que pudieran haber sido manipuladas

"Esta despedida es muy dolorosa para mí por las ilusiones que me hice y por lo mal que terminó. Los jugadores no hicieron nada para que pudiera haber una manipulación. En estos tres años, jamás hablé con ningún periodista, de ninguna nacionalidad, salvo en conferencias de prensa, ni recurrí a ningún dirigente para trasladarle algo mío a los jugadores. Solo hablé con los jugadores. No tengo ninguna excusa para explicar por qué el equipo obtuvo 2 puntos sobre 9. Después, si yo quedo bien, mal o trascendidos, son cosas que no manejo. Opinaría si yo dijera que producto de tal situación, yo vi que disminuía la posibilidad de lo que yo buscaba".

El relacionamiento con el plantel

"En eso tengo que extenderme para contestarla. No es cierto que haya cambiado la estrategia, y de haber sucedido, no hablaría bien de los jugadores, pero no existió. La observación del partido con España indica claramente que jugamos de acuerdo a mis ideas, así que habría que verificar o no si se reprodujeron mis ideas. Existieron reuniones con los jugadores. Hubo muchas y durante mucho tiempo. Desde el partido contra Estados Unidos al Mundial. Los futbolistas me plantearon la idea de no entrenar separados en dos grupos. Ellos saben por qué yo prefiero entrenar en dos grupos, en algún momento ellos mismos valoraron y elogiaron esa idea. Pero cuando me plantearon cambiar, lo hice. Entendí que tenía que aceptar ese pedido, porque los jugadores querían estar cerca. Lo acepté de buena gana por el argumento que me dieron. También hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas. Ellos preferían que se redujera ese tiempo y también accedí a eso. Después del partido con Estados Unidos, mantuve charlas con varios grupos de jugadores, de las que participó Matías Pérez del Ejecutivo de la AUF, ellos hablaron de estas dos cosas. Entendí que había que hacer charlas más cortas y en días distintos y lo hice así, hasta que me pidieron que eso se interrumpiera y así lo hice, porque finalmente, el destinatario de un mensaje tiene derecho a decir 'esto me sirve y esto no'".

El apoyo de los dirigentes y del público

"La relación con el público la agradezco que siempre fue cercana y de apoyo, así como los dirigentes. Conté con todo lo necesario como para que los resultados fueran otros".

Comenzó a hablar Bielsa

"Es una frustración muy grande. Era totalmente imprevisto que quedáramos en la posición que quedamos. Difícil de imaginar. Una caída que nadie puede admitirla o soportarla, me refiero al público. El fútbol mueve las pasiones, las emociones y explicar lo que hicimos, es una formalidad. Mi responsabilidad es muy clara, no puedo justificar la posición que obtuvimos.

Está todo pronto para el comienzo de la conferencia de Marcelo Bielsa

Ya está todo listo para que hable el entrenador que no pudo clasificar a la selección uruguaya a dieciseisavos de final del Mundial 1016.

Existe mucha expectativa por lo que pueda decir el ahora ex DT celeste

La prensa y la opinión pública esperan por la conferencia en la que aún no se sabe si Marcelo Bielsa permitirá realizar preguntas.

Mucha prensa se acercó hasta el Estadio Centenario para estar en la conferencia de Marcelo Bielsa

Los distintos medios uruguayos y algunos del exterior aguardan por la llegada de Marcelo Bielsa.

Comienza la cobertura de la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa

Aquí se inicia la cobertura de Referí de la última rueda de prensa del ahora ex DT celeste.

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