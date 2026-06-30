Seguí EN VIVO la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa en su despedida de la selección uruguaya: "Muslera no tenía fiebre el día del partido ante España y Federico Viñas estaba igual, pero le dolía el cuerpo y no lo puse"

El relacionamiento con el plantel

"En eso tengo que extenderme para contestarla. No es cierto que haya cambiado la estrategia, y de haber sucedido, no hablaría bien de los jugadores, pero no existió. La observación del partido con España indica claramente que jugamos de acuerdo a mis ideas, así que habría que verificar o no si se reprodujeron mis ideas. Existieron reuniones con los jugadores. Hubo muchas y durante mucho tiempo. Desde el partido contra Estados Unidos al Mundial. Los futbolistas me plantearon la idea de no entrenar separados en dos grupos. Ellos saben por qué yo prefiero entrenar en dos grupos, en algún momento ellos mismos valoraron y elogiaron esa idea. Pero cuando me plantearon cambiar, lo hice. Entendí que tenía que aceptar ese pedido, porque los jugadores querían estar cerca. Lo acepté de buena gana por el argumento que me dieron. También hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas. Ellos preferían que se redujera ese tiempo y también accedí a eso. Después del partido con Estados Unidos, mantuve charlas con varios grupos de jugadores, de las que participó Matías Pérez del Ejecutivo de la AUF, ellos hablaron de estas dos cosas. Entendí que había que hacer charlas más cortas y en días distintos y lo hice así, hasta que me pidieron que eso se interrumpiera y así lo hice, porque finalmente, el destinatario de un mensaje tiene derecho a decir 'esto me sirve y esto no'".