Nacional e Inter tuvieron un acercamiento por Alan Rodríguez, Jorge Bava lo llamó, pero el jugador por el momento no quiere volver a Uruguay; mirá lo que informan en Brasil

Alan Rodríguez, el volante de Inter de Porto Alegre que busca Nacional para reforzar su zona de volante, por el momento no tiene pensado regresar al fútbol uruguayo, pese a que los clubes habían llegado a un acuerdo.
Así lo informaron periodistas gaúchos este martes en redes sociales.
Según reportaron, ambas instituciones llegaron a un acercamiento para la cesión de Rodríguez, formado en Defensor Sporting, con pasado en Boston River y Argentinos Juniors, donde fue capitán, pero el jugador por el momento no quiere regresar al fútbol de Uruguay y espera el desarrollo del mercado.
Alan Rodríguez en Inter de Porto Alegre
Inter había aceptado una cesión del volante hasta junio de 2027 sin ningún costo para los tricolores.
Y Nacional solo tenía que hacerse cargo de la mayor parte del salario.
Incluso, Jorge Bava, DT de Nacional, llegó a llamar a Alan Rodríguez para manifestarle su interés y darle a conocer su proyecto, pero el mediocampista prefirió no llegar a los albos en este momento, según informó el periodista Kaliel Dorneles.
El técnico del Nacional-URU, Jorge Bava, llegó a llamar a Alan Rodríguez, pero el volante no aceptó la propuesta.