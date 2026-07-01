Nacional e Inter tuvieron un acercamiento por Alan Rodríguez, Jorge Bava lo llamó, pero el jugador por el momento no quiere volver a Uruguay; mirá lo que informan en Brasil

Alan Rodríguez , el volante de Inter de Porto Alegre que busca Nacional para reforzar su zona de volante, por el momento no tiene pensado regresar al fútbol uruguayo, pese a que los clubes habían llegado a un acuerdo.

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Según reportaron, ambas instituciones llegaron a un acercamiento para la cesión de Rodríguez, formado en Defensor Sporting, con pasado en Boston River y Argentinos Juniors, donde fue capitán, pero el jugador por el momento no quiere regresar al fútbol de Uruguay y espera el desarrollo del mercado.

Inter había aceptado una cesión del volante hasta junio de 2027 sin ningún costo para los tricolores.

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Y Nacional solo tenía que hacerse cargo de la mayor parte del salario.

Incluso, Jorge Bava, DT de Nacional, llegó a llamar a Alan Rodríguez para manifestarle su interés y darle a conocer su proyecto, pero el mediocampista prefirió no llegar a los albos en este momento, según informó el periodista Kaliel Dorneles.

El técnico del Nacional-URU, Jorge Bava, llegó a llamar a Alan Rodríguez, pero el volante no aceptó la propuesta.