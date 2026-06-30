La buena noticia sobre el futuro de Maxi Gómez en Nacional que dio el presidente tricolor Ricardo Vairo, quien actualizó el período de pases del club

El presidente de Nacional , Ricardo Vairo, dio este martes una buena noticia para los tricolores con respecto a la continuidad de Maximiliano Gómez , goleador y figura del equipo, de cara a su futuro en el club.

El contrato del sanducero finaliza a fin de año y en los albos han venido trabajando para su renovación y extensión.

En ese sentido, Vairo señaló que está todo muy avanzado para que Gómez ponga la firma y renueve por los albos por dos años .

“Respecto a Maxi, tuvimos una reunión, ya creo que hace dos semanas, llegamos a un acuerdo, él quiere quedarse y en este momento está el área legal nuestra con la abogada de él, poniendo a redactar el contrato que se extendería desde ahora hasta por dos años, hasta mediados del 2028” , dijo el presidente albo en conferencia de prensa este martes en el Gran Parque Central.

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Maximiliano Gómez celebra el 1-0 de Nacional ante Universitario por Copa Libertadores FOTO: AFP

“Así que eso yo diría que ya está”, agregó Vairo. “Lo único que falta en ese aspecto es terminar el contrato y la redacción y firmarlo, que supongo que será esta semana o la semana que viene”.

Maxi Gómez llegó a mitad del año pasado a Nacional y ha sido figura en la delantera tricolor.

En la actual temporada es el goleador del equipo, con 14 goles en 23 partidos, además de sumar tres asistencias.

El año pasado, en el Torneo Clausura, anotó 9 tantos en su primer semestre en los albos.

Nacional congelas las contrataciones para arreglar las salidas

Vairo también explicó que en estos momentos la prioridad de Nacional en el período de pases es solucionar la salida de los siete jugadores que no seguirán en el segundo semestre y que tienen contrato hasta fin de año. Ellos son Nicolás López, Gonzalo Carneiro, Ignacio Suárez, Exequiel Mereles, Mauricio Vera, Juan de Dios Pintado y John Guzmán, que se iría a Progreso.

El presidente albo hizo un cronograma de los trabajos en el mercado al comenzar el parate por el Intermedio. “Como todos saben, somos conscientes, tuvimos un mal primer semestre deportivo. Nosotros hicimos una reunión, también lo compartimos en Directiva, en donde se definieron determinadas decisiones y determinados pasos. La primera decisión que se tomó por parte del cuerpo técnico y la gerencia deportiva era que no se iban a tener en cuenta a siete de los jugadores que integraban el plantel”.

“La segunda decisión que se tomó fue la necesidad de reforzar el plantel en algunos puestos claves, y esos puestos claves eran el arquero y el número 5”, dijo al hablar sobre los puestos en los que llegaron los argentinos Alexis Arias y Bruno Zuculini.

Bruno Zuculini en el amistoso de Nacional ante Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central Foto: @JuventudUy

Sobre el tercer paso, señaló: “Nosotros tenemos un presupuesto, como todos saben, en los presupuestos anuales del club hay un montón importante de dinero, unos 7 millones de dólares, que hay que vender para poder cubrir ese presupuesto. Entonces el tercer punto era poder buscar solución a los siete jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta, porque como todos saben, todos tienen contratos hasta fin de año”.

“Y el otro punto que está asociado era la venta de jugadores. Una vez pudiéramos tener como ustedes saben, el primer paso se dio con el agregado, además, con fundamento por parte del cuerpo técnico y del área deportiva de la contratación de Francisco Calvo. Se contrató al arquero, se contrató al 5 e insisto, lo que notaba en principio, se entiende que esa primera etapa fue definida y aprobada y realizada, y ahora estamos en esta segunda etapa en donde tenemos que buscar las soluciones para los siete jugadores que no van a ser tenidos en cuenta y las necesidades de venta que tenemos”, comentó.

Francisco Calvo es uno de los zagueros que quiere Nacional

“Una vez que se termine ese proceso y si todo sale bien, por supuesto, siempre hay jugadores que el club quiere, el área deportiva, el cuerpo técnico, se habla de ellos, se nombran, pero la realidad es que nada de eso va a suceder si no se termina esta tercera etapa con éxito”, indicó. “Tiene que darse este tercer paso, la venta y la solución de por lo menos la mayoría de los jugadores que hoy no van a ser tenidos en cuenta.

La situación de Gonzalo Carneiro y Nico López

Vairo señaló que están “trabajando” en esos dos casos. “No hay ninguna decisión tomada todavía, estamos hablando con Pablo Bentancourt, siempre en buenos términos, a veces en malos, en acuerdos, a veces en el disenso, pero esperemos encontrar una solución para esto en la semana”.

“Los periodos de pase están siendo muy largos, son muy desgastantes para mí sobre todo, pero estamos confiados en que se va a encontrar una solución que sirva tanto al club como a los jugadores”, agregó.

El presidente señaló que no habló con Luis Mejía sobre la llegada del arquero Alexis Arias. "No tuve ninguna charla con Luis. Tengo entendido que estaba llegando en estos días y ahí más que nada primero va a tener que hablar con el cuerpo técnico, el área deportiva y después por supuesto lo haremos. Yo a Los Céspedes voy una o dos veces por semana, como digo siempre trato de estar cercano pero no invadir las áreas de los demás, y tenemos muy buen diálogo con todos, así como estuve la semana pasada tanto con el Diente, con Gonzalo y los demás jugadores charlando. O sea, en ese aspecto siempre estamos dando la cara y dando las explicaciones que entendemos. En el caso nuestro y en mi caso específico como presidente, es escuchar, es también preguntar, pero por supuesto aceptar las decisiones que tome un cuerpo técnico, un área deportiva, que son los responsables en definitiva de lo que después va a terminar pasando en la cancha”.

Alexis Martín Arias y Ricardo Vairo

Consultado por los ingresos de Nacional y lo que espera obtener en este período de pases con ventas de jugadores, dijo: “Lo estimado en este periodo es vender por unos US$ 3 millones, 3 millones y medio líquidos para el club".

"Pero también acá hay que dividir un poco lo que es el presupuesto y las ventas necesarias, y lo otro es la cobranza, que es donde estamos teniendo también problemas. Yo puedo vender por 10 millones de dólares, Y eso no quiere decir que vaya a tener los 10 millones de dólares que me permite tener un flujo de cumplir con las obligaciones de este año", explicó. "Una de las situaciones que se dio el año pasado, una doble situación positiva, fue que vendimos por muchísimo, creo que casi 13 millones de dólares de líquidos para Nacional y muchas de esas ventas fueron cobradas al contado o pudiéndose haber descontado en el caso de Europa. Este año, por ejemplo, no ha sido así, las ventas que se hicieron son financiadas y en muchos casos tenemos atrasos en la cobranza, o sea, hay una doble situación que hay que manejar, la venta de esos 3, 3 millones y medio de dólares que por un lado cubren el presupuesto y la otra que es, yo diría que más prioritaria e importante, que es poder tener el flujo que permita seguir cubriendo los presupuestos mes a mes".

Vairo agregó que no tienen "ofertas concretas" por jugadores del club. "Sí se está intercambiando y negociando con varios de los jugadores. Todos sabemos el caso de Rodrigo Martínez, el caso mismo de Agustín (Dos Santos), que aspiramos a tenerlo hasta el fin de año. Pero hay sondeos, ofertas concretas no las hay".

Bruno Zuculini fue presentado oficialmente

Nacional hizo este martes a las 15:00 el anuncio oficial de la llegada de Bruno Zuculini, el volante argentino de 33 años ex Racing de Avellaneda y River Plate, quien ya entrenaba con el plantel.