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Alemania vs Paraguay EN VIVO por el Mundial 2026: persiste el empate y se juega el alargue

Seguí EN VIVO el partido entre Alemania y Paraguay por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Boston

29 de junio 2026 - 19:31hs
Alemania vs Paraguay
EFE
Julio Enciso
@FIFAWorldCup

EN VIVO

Alemania y Paraguay se juegan a todo o nada por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el Gillette Stadium de Boston, un encuentro que promete emociones y que el equipo dirigido de Gustavo Alfaro buscará tumbar a una de las selecciones candidatas. El partido será a las 17:30 horas

Seguí en vivo las estadísticas del partido:

Alemania vs Paraguay en vivo

El gol de Kai Havertz para el empate de Alemania

El gol de Enciso para el primero de Paraguay

Así está la llave del Mundial 2026

Comienza la cobertura de Referí

Acá empieza la cobertura del partido entre Alemania y Paraguay por el Mundial 2026.

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