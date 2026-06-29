Alemania y Paraguay se juegan a todo o nada por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el Gillette Stadium de Boston, un encuentro que promete emociones y que el equipo dirigido de Gustavo Alfaro buscará tumbar a una de las selecciones candidatas. El partido será a las 17:30 horas
Alemania vs Paraguay EN VIVO por el Mundial 2026: persiste el empate y se juega el alargue
Seguí EN VIVO el partido entre Alemania y Paraguay por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Boston