Brasil vs Japón EN VIVO: este lunes a primera hora, y con horario más temprano, continúan los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Kubo es baja

Quien tampoco estará es el atacante estrella Takefusa Kubo, aún sin alta médica tras una dolencia en la rodilla sufrida en el estreno ante los neerlandeses.

"No ha podido entrenar hoy, está haciendo un trabajo individual, carreras, así que no va a poder jugar contra Brasil", informó Moriyasu.

AFP

Pese a ello el DT japonés recordó que ya saben lo que es ganarle a Brasil. "Hasta ahora, teníamos un 0% de probabilidades de ganar, pero luego nos dimos cuenta de que sí tenemos posibilidades", consideró.

El vencedor de este duelo se medirá en octavos con Noruega o Costa de Marfil, lo que sería un nuevo desafío para la Seleção en su esfuerzo por regresar a lo más alto del fútbol.