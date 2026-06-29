Brasil vs Japón EN VIVO: este lunes a primera hora, y con horario más temprano, continúan los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Once consolidado
Gran favorito en el duelo en el Estadio NRG, con capacidad para 68.300 espectadores, Brasil se enfrentará a un adversario cuyo fútbol ha crecido paulatinamente desde que albergó junto a Corea del Sur la Copa del Mundo de 2002, la última ganada por la Canarinha.
Lo pondrá a prueba con Vinícius Jr en su mejor momento de auriverde, con cuatro goles y una asistencia, y un mediocampo que encontró solidez con Casemiro como cabeza de área y Lucas Paquetá y Bruno Guimarães a sus lados.
Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP
Pero también con un ataque compenetrado y renacido, tras las incorporaciones de Matheus Cunha y Rayan en el once inicial.
El juvenil del Bournemouth, uno de los consentidos de la torcida, se apoderó del puesto dejado por el lesionado Raphinha, el único de los 26 jugadores bajo las órdenes de Ancelotti que no estará disponible en Texas.
Japón "es un equipo muy calificado, muy fuerte", dijo Rayan. En los pasados doce meses, los Samuráis Azules disputaron doce partidos. Derrotaron a campeones del mundo como Inglaterra (1-0) y Brasil, a otros mundialistas como Ghana (2-0) y Escocia (1-0), y apenas perdieron con Estados Unidos (2-0).