Betis de España y Fluminense brasileño han cerrado el traspaso del centrocampista uruguayo Facundo Bernal, que aún debe acordar los términos de su contrato, a cambio de unos nueve millones de euros, según informan diversos medios brasileños y confirmaron a EFE fuentes de la operación.
El uruguayo que fue fichado por Betis de España, por varios millones, y que deja el fútbol brasileño para pasar a Europa
El volante uruguayo que jugó el Mundial de Clubes se sumará el plantel que dirige el chileno Manuel Pellegrini