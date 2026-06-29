El uruguayo que fue fichado por Betis de España, por varios millones, y que deja el fútbol brasileño para pasar a Europa

Betis de España y Fluminense brasileño han cerrado el traspaso del centrocampista uruguayo Facundo Bernal, que aún debe acordar los términos de su contrato, a cambio de unos nueve millones de euros, según informan diversos medios brasileños y confirmaron a EFE fuentes de la operación.

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Facundo Bernal, mediocentro montevideano de 22 años, tiene contrato con el Fluminense hasta junio de 2028 y negocia en estos momentos con el Betis -cuyo plantel dirige el chileno Manuel Pellegrini- una vinculación para las cuatro o cinco próximas temporadas, aunque el equipo brasileño mantendrá un porcentaje de sus derechos.

El festejo de German Cano y Facundo Bernal Foto: AFP El centrocampista uruguayo, internacional absoluto con Uruguay pero no convocado por el argentino Marcelo Bielsa para el Mundial 2026, se formó en las divisiones inferiores de Defensor y fue traspasado en 2024 al Fluminense, con el que ha disputado más de un centenar de encuentros oficiales y el Mundial de Clubes de la FIFA.