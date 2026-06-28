Los gestos entre los bancos de Argelia y Austria que levantaron sospechas de que tenían pactado empatar para avanzar en el Mundial 2026

Austria y Argelia protagonizaron el sábado un partido muy vibrante en el cierre del grupo J del Mundial 2026 donde un agónico empate 3-3 clasificó a ambos a 16avos de final y dejó afuera a Irán, que durante unos minutos estaba adentro en detrimento de los austríacos.

Mucho se habló en la previa de este duelo, jugado en Kansas City, lo que ocurrió hace 44 años en el Mundial de España 1982, cuando austriacos y alemanes occidentales ofrecieron un bochornoso espectáculo en Gijón que acabó con victoria germana por 1-0, el único resultado de todos los posibles que clasificaba a ambos en detrimento de los argelinos, que se marcharon a casa.

Argelina había dado el gran golpe del Mundial ganándole 2-1 a Alemania transformándose en la primera selección africana en ganarle a un excampeón del mundo. Uno de los goles fue de Rabah Madjer , autor del célebre 2-1 de Porto a Peñarol en la final Intercontinental de 1987 , jugado bajo nieve en Tokio.

El sábado, 44 años después de aquel suceso, el destino quiso que Argelia volviese a encontrarse en un Mundial con Austria, con el picante que un empate clasificaba a ambos a 16avos, quedando esta vez como damnificada Irán.

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Desde luego, si pactaron lo disimularon bien, porque el emocionante encuentro acabó con empate a tres goles y suspenso hasta el final: con 2-2 todo parecía que acabaría así, pero Riyad Mahrez adelantó a los africanos en el 90+3'.

Los austriacos, eliminados, se volcaron sobre la portería rival y Sasa Kalajdzic anotó el 3-3 definitivo en el 90+6', que hace que Austria sea el rival de España en 16avos, el 2 de julio en Los Ángeles.

Los entrenadores negaron cualquier tipo de pacto

"Cuando un partido como este termina 3-3, nadie puede asumir que haya habido un acuerdo o nada parecido, especialmente con lo visto en los últimos 90 segundos", declaró el entrenador de Austria, Ralf Rangnick.

"Si alguien me hubiera dicho qué esto iba a suceder le hubiera dicho que estaba loco", dijo el experimentado timonel, de 67 años. "Estoy aliviado y feliz. El vestuario es una locura absoluta".

"He sido entrenador muchos años y no recuerdo un partido como éste", insistió Rangnick, que sí reconoció que hubiera habido mucha controversia si el juego hubiera empatado 2-2.

En ese caso "hubiésemos tenido que encarar toda clase de enfoques, pero lo que importa es el resultado y esto fue una final", admitió.

"Lo lamentamos porque Irán merecía continuar, pero estas son las reglas, ya sea que nos parezcan buenas o malas", dijo Rangnick.

De su lado, el seleccionador de Argelia, Vladimir Petkovic, también desechó que hubiera habido algún pacto tácito.

"Mi idea siempre es salir a la cancha a ganar el partido, y es lo que pasó hoy", dijo el técnico de Argelia que, con este empate, eludió enfrentar a España en 16avos de final y lo hará ante Suiza.

"Hubo unos 15 minutos en que ambos equipos fueron un poco pasivos", reconoció. "Pero esto no era una falta de ganas o de querer perder sino de ver cómo actuaba el rival e intentar entender como dañarles".

Luego del partido comenzaron a ventilarse videos del comportamientos de los bancos de suplentes tras el gol de Mahrez.

Ahí se ve que desde Austria protestan contra el banco de Argelia y hay un par de protagonistas de cada lado que terminan levantando sus dedos pulgares dando a entender que estaba todo bien. Instantes después cayó el gol del empate de los europeos.