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El sentido mensaje de Manchester United a Manuel Ugarte por su lesión de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda con la selección uruguaya en el Mundial 2026

El club inglés, uno de los principales del mundo en el fútbol, no se mantuvo ajeno al importante infortunio que sufrió el futbolista defendiendo a Uruguay ante España

28 de junio de 2026 14:11 hs
Manuel Ugarte se retiró así de la cancha en el partido Uruguay vs España por el Mundial 2026

Manuel Ugarte se retiró así de la cancha en el partido Uruguay vs España por el Mundial 2026

FOTO: AFP

Manchester United, el club al cual pertenece la ficha de Manuel Ugarte, emitió este domingo pasado el mediodía un posteo en el cual se solidariza con el volante que se lesionó el viernes a la noche con la selección uruguaya en la derrota por 1-0 ante España, lo que llevó a la eliminación celeste del Mundial 2026.

Casualmente en el mismo momento llegó el error de Fernando Muslera ante la media vuelta de Álex Baena que llevó al 1-0 definitivo y el adiós a la Copa del Mundo.

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El apoyo de Manchester United

Manchester United envió un tuit en su cuenta de X (ex Twitter) a la hora 13.15 de este domingo, luego de conocerse la lesión de Manuel Ugarte.

La ficha del futbolista de la selección uruguaya le pertenece a los red devils.

El volante tiene contrato hasta 2029, aunque previo al Mundial 2026, Referí informó el pasado 11 de mayo que todo indicaba que dejaría esta institución luego de la Copa del Mundo,debido a que había jugado muy poco últimamente.

En su mensaje vía X, Manchester United expresó: "Todos deseamos a @ManuUgarte8 una recuperación exitosa. Estamos todos contigo".

Aquí se puede ver ese posteo:

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