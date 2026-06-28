El sentido mensaje de Manchester United a Manuel Ugarte por su lesión de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda con la selección uruguaya en el Mundial 2026

Manchester United, el club al cual pertenece la ficha de Manuel Ugarte , emitió este domingo pasado el mediodía un posteo en el cual se solidariza con el volante que se lesionó el viernes a la noche con la selección uruguaya en la derrota por 1-0 ante España, lo que llevó a la eliminación celeste del Mundial 2026.

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Como informo Referí este domingo, finalmente se confirmó que el futbolista sufrió rotura de ligamentos de la rodilla izquierda, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente y esperar una rehabilitación física de entre seis y ocho meses para retornar a las canchas.

Casualmente en el mismo momento llegó el error de Fernando Muslera ante la media vuelta de Álex Baena que llevó al 1-0 definitivo y el adiós a la Copa del Mundo.

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El apoyo de Manchester United

Manchester United envió un tuit en su cuenta de X (ex Twitter) a la hora 13.15 de este domingo, luego de conocerse la lesión de Manuel Ugarte.

La ficha del futbolista de la selección uruguaya le pertenece a los red devils.

El volante tiene contrato hasta 2029, aunque previo al Mundial 2026, Referí informó el pasado 11 de mayo que todo indicaba que dejaría esta institución luego de la Copa del Mundo,debido a que había jugado muy poco últimamente.

En su mensaje vía X, Manchester United expresó: "Todos deseamos a @ManuUgarte8 una recuperación exitosa. Estamos todos contigo".

Aquí se puede ver ese posteo: