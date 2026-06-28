El drama de Cody Gakpo, excompañero de Darwin Núñez en Liverpool y uno de los goleadores de Países Bajos, en pleno Mundial 2026

El Mundial 2026 quedó a un lado para la selección de Países Bajos tras conocerse una desgarradora noticia que afecta directamente a su máxima figura y referente en ofensiva. A solo horas de haber sellado el pase a los dieciseisavos de final del certamen, el delantero Cody Gakpo (excompañero de delantera de Darwin Núñez en Liverpool de Inglaterra) y su pareja, Noa van der Bij, confirmaron mediante sus redes sociales el fallecimiento del bebé que estaban esperando, una tragedia que ha conmovido por completo al búnker del seleccionado europeo y al ámbito futbolístico internacional.
La impactante noticia llega en un momento de altísima exigencia profesional para el futbolista de Liverpool, cuyo equipo se prepara para medirse frente a Marruecos en la primera ronda de eliminación directa del torneo.
El partido se disputará este lunes 29 a la hora 22 y es uno de los mejores de los dieciseisavos de final.
La noticia que no querían dar
A través de una sentida publicación en su cuenta de Instagram, la esposa de Coty Gakpo expresó su inmenso dolor al anunciar la pérdida del pequeño, a quien bautizaron como Elijah Raphael Gakpo.
El propio delantero replicó el mensaje solicitando públicamente un marco de privacidad, respeto y contención para poder sobrellevar esta difícil circunstancia junto a sus seres queridos y su hijo mayor, Samuël.
La dolorosa e inesperada situación generó a su vez, una profunda incertidumbre respecto a la participación de Gakpo en el decisivo compromiso mundialista bajo las órdenes de Ronald Koeman.
El atacante venía desempeñando un rol protagónico e indispensable en la delantera de lo que era Holanda y hoy se conoce como Países Bajos, habiendo completado la fase de grupos como titular indiscutido y registrando un notable doblete y una asistencia.
Frente a este complejo panorama, las muestras de solidaridad no tardaron en llegar. Tanto la Federación Neerlandesa de Fútbol como el club Liverpool emitieron un comunicado conjunto expresando sus profundas condolencias y apoyo incondicional para con el futbolista.
El vestuario entero de Países Bajos permanece conmovido por un hecho que trasciende las fronteras del deporte, situando la salud mental y el bienestar familiar del jugador por encima de cualquier urgencia de carácter competitivo.
Aquí se pueden ver los posteos de Liverpool y de la Federación Neerlandesa de Fútbol: