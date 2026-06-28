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El drama de Cody Gakpo, excompañero de Darwin Núñez en Liverpool y uno de los goleadores de Países Bajos, en pleno Mundial 2026

El delantero vivió un momento muy desagradable en lo personal mientras se encuentra con su selección en la Copa del Mundo

28 de junio de 2026 13:48 hs
Darwin quiere volver al gol con Liverpool
Darwin quiere volver al gol con Liverpool

El Mundial 2026 quedó a un lado para la selección de Países Bajos tras conocerse una desgarradora noticia que afecta directamente a su máxima figura y referente en ofensiva. A solo horas de haber sellado el pase a los dieciseisavos de final del certamen, el delantero Cody Gakpo (excompañero de delantera de Darwin Núñez en Liverpool de Inglaterra) y su pareja, Noa van der Bij, confirmaron mediante sus redes sociales el fallecimiento del bebé que estaban esperando, una tragedia que ha conmovido por completo al búnker del seleccionado europeo y al ámbito futbolístico internacional.

La impactante noticia llega en un momento de altísima exigencia profesional para el futbolista de Liverpool, cuyo equipo se prepara para medirse frente a Marruecos en la primera ronda de eliminación directa del torneo.

El partido se disputará este lunes 29 a la hora 22 y es uno de los mejores de los dieciseisavos de final.

La noticia que no querían dar

A través de una sentida publicación en su cuenta de Instagram, la esposa de Coty Gakpo expresó su inmenso dolor al anunciar la pérdida del pequeño, a quien bautizaron como Elijah Raphael Gakpo.

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El propio delantero replicó el mensaje solicitando públicamente un marco de privacidad, respeto y contención para poder sobrellevar esta difícil circunstancia junto a sus seres queridos y su hijo mayor, Samuël.

La dolorosa e inesperada situación generó a su vez, una profunda incertidumbre respecto a la participación de Gakpo en el decisivo compromiso mundialista bajo las órdenes de Ronald Koeman.

El atacante venía desempeñando un rol protagónico e indispensable en la delantera de lo que era Holanda y hoy se conoce como Países Bajos, habiendo completado la fase de grupos como titular indiscutido y registrando un notable doblete y una asistencia.

Frente a este complejo panorama, las muestras de solidaridad no tardaron en llegar. Tanto la Federación Neerlandesa de Fútbol como el club Liverpool emitieron un comunicado conjunto expresando sus profundas condolencias y apoyo incondicional para con el futbolista.

El vestuario entero de Países Bajos permanece conmovido por un hecho que trasciende las fronteras del deporte, situando la salud mental y el bienestar familiar del jugador por encima de cualquier urgencia de carácter competitivo.

Aquí se pueden ver los posteos de Liverpool y de la Federación Neerlandesa de Fútbol:

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