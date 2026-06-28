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Se confirmó que Manuel Ugarte sufrió una rotura de ligamentos cruzados en el partido ante España por el Mundial 2026

El volante del Manchester United se lesionó en la jugada del gol de España que eliminó a Uruguay del Mundial 2026, y este sábado se realizó estudios en Playa del Carmen

28 de junio de 2026 12:57 hs
El Observador | Joaquín Pisa en Guadalajara

Por  Joaquín Pisa en Guadalajara

Manuel Ugarte en la selección uruguaya

Manuel Ugarte en la selección uruguaya

Manuel Ugarte sufrió una rotura de ligamentos cruzados en la derrota 1-0 ante España que dejó a la selección uruguaya fuera del Mundial 2026, confirmaron fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a Referí.

Tras el tanto español el juez Ismail Elfath permitió el ingreso de atención médica para el uruguayo, y apenas se acercaron algunos jugadores hicieron el gesto de cambio.

Fue retirado en camilla por personal de la FIFA, y en el trayecto a los vestuarios sus compañeros en el banco de suplentes trataron de consolarlo. En su lugar ingresó Nicolás de la Cruz.

Manuel Ugarte se realizó una resonancia tras lesionarse ante España en la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, y temen una posible rotura de ligamentos

El dinero que se perdió de recibir la AUF de parte de la FIFA por la eliminación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa del Mundial 2026

Este sábado por la madrugada la selección llegó a Playa del Carmen, antes de salir del hotel Fairmont Mayakoba donde se hospedaron durante el Mundial, y durante la jornada Ugarte pasó por una resonancia para tratar de conocer el alcance de su lesión.

Este domingo por la mañana fuentes de la AUF confirmaron que el resultado del estudio mostró que el jugador sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El jugador volará en esta jornada a Inglaterra para comenzar su recuperación bajo el seguimiento del personal del Manchester United. Para este tipo de lesiones los tiempos de recuperación son de alrededor de nueve meses.

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