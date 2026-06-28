Manuel Ugarte se realizó una resonancia tras lesionarse ante España en la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, y temen una posible rotura de ligamentos

Manuel Ugarte se realizó una resonancia tras salir lesionado en el encuentro ante España , en el que la selección uruguaya cayó 1-0 y quedó afuera del Mundial 2026 , y se presume que el mediocampista sufrió una rotura de ligamentos cruzados , confirmaron fuentes de la AUF a Referí-

El volante se lesionó sobre los 40 minutos del primer tiempo , mientras intentaba robar una pelota en el medio de la cancha . Esa jugada luego derivó en el gol de Alex Baena , que finalmente le dio la victoria a España .

Tras el tanto español el juez Ismail Elfath permitió el ingreso de atención médica para el uruguayo, y apenas se acercaron algunos jugadores hicieron el gesto de cambio .

Fue retirado en camilla por personal de la FIFA, y en el trayecto a los vestuarios sus compañeros en el banco de suplentes trataron de consolarlo . En su lugar ingresó Nicolás de la Cruz.

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Este sábado por la madrugada la selección llegó a Playa del Carmen, antes de salir del hotel Fairmont Mayakoba donde se hospedaron durante el Mundial, y durante la jornada Ugarte pasó por una resonancia para tratar de conocer el alcance de su lesión.

Distintas fuentes indicaron que desde la selección están en conversación con personal del Manchester United para coordinar la comunicación del diagnóstico final de la lesión del centrocampista. Esperan publicar alguna comunicación este domingo.

Según informó Sport 890 y ratificaron a Referí, todo apunta a que el jugador sufrió una rotura de ligamentos cruzados, pero desde la selección quieren esperar al diagnóstico para confirmar la lesión.