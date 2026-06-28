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La carta de Manuel Ugarte tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados en la eliminación de Uruguay del Mundial 2026: "Tocar fondo me va hacer más fuerte"

"Triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae", aseguró el futbolista de la selección uruguaya en una publicación de Instagram

28 de junio de 2026 14:59 hs
Manuel Ugarte antes del debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita

Manuel Ugarte antes del debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita

Enzo Santos / FocoUy

Manuel Ugarte publicó un mensaje en sus redes sociales luego de que se confirmara que sufrió una rotura de ligamentos cruzados en la derrota de la selección uruguaya ante España del pasado viernes, que le valió a la celeste la eliminación del Mundial 2026.

El sábado por la madrugada la selección llegó a Playa del Carmen, antes de salir del hotel Fairmont Mayakoba donde se hospedaron durante el Mundial, y durante la jornada Ugarte pasó por una resonancia para tratar de conocer el alcance de su lesión.

Este domingo por la mañana fuentes de la AUF confirmaron a Referí que el resultado del estudio mostró que el jugador sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Se confirmó que Manuel Ugarte sufrió una rotura de ligamentos cruzados en el partido ante España por el Mundial 2026

El sentido mensaje de Manchester United a Manuel Ugarte por su lesión de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda con la selección uruguaya en el Mundial 2026

Manuel Ugarte se retiró así de la cancha en el partido Uruguay vs España por el Mundial 2026

Manuel Ugarte se retiró así de la cancha en el partido Uruguay vs España por el Mundial 2026

Horas después de que se conociera el diagnóstico, Ugarte realizó una publicación en Instagram en la que habla de sus sentimientos en este duro momento.

"Ya pasaron unos días después de todo. Tener la lesión más dura que un futbolista puede tener en uno de los partidos más importantes de mi país y haber terminado de esta manera sin poder acompañar a mis compañeros hasta el final en la cancha y sin dejar al país representado como se merece es algo que me va a quedar marcado para mí vida", comenzó escribiendo el futbolista en su cuenta de Instagram.

"Tocar fondo me va hacer más fuerte en todo sentido, y siento que este es el caso", continuó el centrocampista del Manchester United.

Para Ugarte, "cuando la vida quiere que pares te lo hace saber de algún modo", y aseguró que es responsabilidad de él "sacar lo positivo de esto". "Triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae", agregó.

El volante le agradeció a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y al Manchester United "por estar a disposición desde el minuto que pasó" su lesión, y a su "familia, amigos" y todos aquellos que le enviaron mensajes de apoyo. "Voy a volver más fuerte", sentenció.

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