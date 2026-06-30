Nacional estrenó a dos de sus fichajes en un amistoso ante Juventud de Las Piedras en el que perdió en el Gran Parque Central; mirá el equipo

Los argentinos Alexis Arias y Bruno Zuculini , flamantes fichajes de Nacional , tuvieron su primer partido amistoso a puertas cerradas con los tricolores este martes por la mañana en el Gran Parque Central ante Juventud de Las Piedras.

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Los pedrenses, dirigidos por Sergio Blanco, ganaron 2-0 en el primer partido en el que jugaron con mayoría de titulares y por 60 minutos.

Los goles de la visita fueron anotados por Bruno Larregui y Agustín Alaniz.

El DT tricolor Jorge Bava pudo ver en acción a dos de sus tres fichajes hasta el momento, mientras que el tercero, el costarricense Francisco Calvo, que llegó este lunes, no estuvo a la orden en el principal equipo del entrenador.

Amistoso de Nacional ante Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central

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El equipo que colocó Bava ante Juventud y que tuvo la base de los titulares fue con Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel y Camilo Cándido; Agustín Dos Santos, Bruno Zuculini y Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez y Rodrigo Martínez.

Nacional se prepara para la vuelta a la actividad oficial, la que retomará el sábado 11 de julio cuando visite a Danubio en Jardines por la quinta fecha del Torneo Intermedio.