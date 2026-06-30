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Nacional estrenó a dos de sus fichajes en un amistoso ante Juventud de Las Piedras en el que perdió en el Gran Parque Central; mirá el equipo

El DT tricolor Jorge Bava pudo ver en acción a dos de sus tres fichajes hasta el momento

30 de junio de 2026 12:42 hs
Bruno Zuculini en el amistoso de Nacional ante Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central

Bruno Zuculini en el amistoso de Nacional ante Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central

Foto: @JuventudUy

Los argentinos Alexis Arias y Bruno Zuculini, flamantes fichajes de Nacional, tuvieron su primer partido amistoso a puertas cerradas con los tricolores este martes por la mañana en el Gran Parque Central ante Juventud de Las Piedras.

Los pedrenses, dirigidos por Sergio Blanco, ganaron 2-0 en el primer partido en el que jugaron con mayoría de titulares y por 60 minutos.

Los goles de la visita fueron anotados por Bruno Larregui y Agustín Alaniz.

Amistoso de Nacional ante Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central

Amistoso de Nacional ante Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central

El DT tricolor Jorge Bava pudo ver en acción a dos de sus tres fichajes hasta el momento, mientras que el tercero, el costarricense Francisco Calvo, que llegó este lunes, no estuvo a la orden en el principal equipo del entrenador.

El equipo de Nacional que puede vislumbrarse con sus nuevos refuerzos, quienes llegan para pelear su lugar en el once inicial de Jorge Bava

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El equipo que colocó Bava ante Juventud y que tuvo la base de los titulares fue con Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel y Camilo Cándido; Agustín Dos Santos, Bruno Zuculini y Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez y Rodrigo Martínez.

Nacional se prepara para la vuelta a la actividad oficial, la que retomará el sábado 11 de julio cuando visite a Danubio en Jardines por la quinta fecha del Torneo Intermedio.

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