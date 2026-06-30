El equipo de Nacional que puede vislumbrarse con sus nuevos refuerzos, quienes llegan para pelear su lugar en el once inicial de Jorge Bava

Nacional ya tiene sus primeros tres refuerzos a las órdenes de Jorge Bava , quien ya puede comenzar a ir perfilando el equipo con el que encarará el segundo semestre del año con el cierre del Torneo Intermedio, el playoff de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Tigre y el Torneo Clausura.

Los tricolores ya presentaron de forma oficial al golero argentino Alexis Martín Arias y se esperan los anuncios del también argentino Bruno Zuculini , quien ya entrena en el club, y del costarricense Francisco Calvo , el zaguero que llegó este lunes a Montevideo y que se iba a hacer la prueba médica para luego sumarse al plantel.

Luego de la pretemporada en Solanas, Maldonado, del 16 al pasado viernes 27 de junio, los albos regresaron a la Ciudad Deportiva Los Céspedes para continuar con su preparación.

La vuelta a la actividad oficial será el fin de semana del 11 y 12 de julio con la quinta fecha del Torneo Intermedio frente a Danubio en Jardines.

Nacional presentó a su nuevo arquero, quien ya entrenó en Los Céspedes; mirá las primeras fotos de Alexis Martín Arias como tricolor

El ex Nacional Leandro Lozano fue presentado en Boca Juniors; ¿reciben algo los tricolores por su transferencia?

Los refuerzos llegan con rodaje

Los tres fichajes de Nacional llegan en condiciones de disputar el puesto y estar a la orden en caso de que el entrenador los quiera meter en el equipo inicial.

Alexis Martín Arias en Los Céspedes

Como informó Referí, Alexis Martín Arias llega para reforzar el arco tricolor tras ser el golero titular de Cerro Porteño en el pasado semestre, con partidos por el campeonato local, en el que fue campeón en 2025, y por la primera fase de la Copa Libertadores.

Luis Mejía en el Mundial 2026 con Panamá Foto: AFP

El arco tricolor hoy está en manos de Luis Mejía, el panameño que estuvo con su selección en el Mundial 2026, quien ahora, sin Ignacio Suárez, que no será tenido en cuenta, tendrá una competencia más fuerte con un arquero de 33 años, que llega con rodaje y que fue pedido por Bava, quien lo dirigió en el equipo guaraní.

Por su parte, Francisco Calvo, de 33 años y con Al-Ettifaq de Arabia Saudita como su último equipo, llega para reforzar la zaga y ser el compañero de Sebastián Coates, o su sustituto en caso de que el capitán albo sea reservado para partidos de peso.

Francisco Calvo

En el puesto del defensa tico, Nacional cuenta también con Agustín Rogel, Tomás Viera y Paolo Calione.

En tanto, Bruno Zuculini, quien fue uno de los referentes de Racing de Avellaneda en el reciente ciclo de Gustavo Costas, se perfila para meterse en el mediocampo y aportar toda su experiencia.

Bruno Zuculini

Este volante de 33 años, que también estuvo en el primer ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate, puede ser una nueva voz de mando en el equipo, además de brindarle más entrega al medio campo.

Con los nuevos fichajes, el equipo de Nacional para el segundo semestre puede ser con Luis Mejía, con Arias esperando su oportunidad en el arco, y en defensa, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo o Rogel y Camilo Cándido;

En el medio, Bruno Zuculini, Lucas Rodríguez y Luciano Boggio; en un puesto donde también están los juveniles Agustín Dos Santos y Juan Ignacio García; mientras que en ataque cuenta con los extremos o volantes ofensivos Tomás Verón Lupi, Nicolás Lodeiro, Baltasar Barcia o Rodrigo Martínez; mientras que para la delantera se perfilan Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez, con el juvenil Pavel Núñez como otra opción.

A ellos puede sumarse otro volante central que buscan en el mercado, con el nombre del uruguayo Alan Rodríguez como principal carta, y también la llegada de un extremo.