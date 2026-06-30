Investigan al "Batman mexicano", un misterioso vigilante que captura a presuntos ladrones y los ata a columnas

En medio del Mundial 2026 , uno de los países anfitriones volvió a captar la atención por un hecho tan insólito como polémico . En el estado de Jalisco, México , las autoridades investigan a un misterioso justiciero, bautizado por la prensa local como el " Batman mexicano" , acusado de capturar a presuntos ladrones de motocicletas, inmovilizarlos con cinta adhesiva y dejarlos atados a postes de alumbrado público.

Los episodios comenzaron el 13 de junio en el municipio de Lagos de Moreno y, en apenas diez días, se registraron al menos cinco casos con el mismo patrón , según informó el diario Marca.

En todos los hechos, las víctimas fueron halladas atadas con cinta de alta resistencia a postes de luz, a plena vista de los transeúntes, junto a motocicletas que presuntamente habían intentado robar. Además, presentaban marcas en el rostro: algunos tenían dibujados bigotes de gato y otros la palabra "ratero" escrita en la frente como forma de humillación pública.

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Uno de los episodios que más repercusión tuvo mostró a dos hombres atados espalda con espalda a un poste , con una motocicleta colocada frente a ellos, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La investigación de la Policía

Las autoridades de Jalisco investigan quién está detrás de estos hechos y manejan como principal hipótesis que no se trata de una sola persona, sino de un grupo organizado que actúa de manera coordinada.

El secretario de Seguridad del estado, Juan Pablo Hernández, confirmó que la Policía trabaja para identificar al responsable —o los responsables— y señaló que ya fueron detectados dos vehículos que podrían estar vinculados con los ataques.

Mientras tanto, los hombres encontrados atados fueron considerados víctimas de agresión y recibieron atención médica por las lesiones provocadas por las ataduras. Paralelamente, la Policía procura establecer si efectivamente estaban involucrados en robos de motocicletas o si fueron señalados erróneamente por quienes decidieron hacer justicia por mano propia.

Un caso que divide opiniones

El caso generó un intenso debate en México y se volvió viral en plataformas como TikTok, X e Instagram. Mientras algunos usuarios defienden las acciones del llamado "Batman mexicano" como respuesta al aumento de los robos de motocicletas, otros advierten sobre los riesgos de la justicia por mano propia y el peligro de castigar a personas sin intervención de la Justicia.

La investigación continúa mientras las autoridades pidieron a la población no interferir en las actuaciones policiales y permitir que los hechos sean esclarecidos por la vía judicial.