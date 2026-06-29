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Anestesista Miralles y SMI indemnizaron con US$ 70.000 a la madre de la pediatra que murió por mala praxis

La médica, la mutualista y la madre de la pediatra Soledad Barrera llegaron a un acuerdo extrajudicial por el que la indemnizaron por los daños sufridos; con este acuerdo se evita el juicio civil

29 de junio de 2026 18:42 hs
La anestesista Inés Miralles

La anestesista Inés Miralles

X: @carve850

La anestesista Inés Miralles, a quien la ministra de Salud Cristina Lustemberg le rebajó una sanción por un caso de mala praxis que derivó en la muerte de la pediatra Soledad Barrera, llegó a un acuerdo extrajudicial con la madre de la paciente para indemnizarla por los daños sufridos.

El acuerdo comprende también al SMI, la mutualista donde se realizó la intervención de vescícula en la que murió la pediatra en octubre de 2023.

De esta manera Miralles le pagará US$ 50.000 y el SMI US$ 20.000, lo que totaliza un total de US$ 70.000 como indemnización, informó Eduardo Preve.

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El acuerdo establece que tras recibir ese dinero la madre de la víctima, se da por indemnizada y no podrá reclamar nada en relación con los daños generados por la intervención quirúrgica, así como la asistencia brindada por el SMI.

También se establece que todas las partes hacen concesiones "sin admitir responsabilidades" para evitar un juicio por daños y perjuicios.

Se menciona que los US$ 70.000 abarcan cualquier reclamo reparatorio de parte de Rosario Iris Barrera, madre de la pediatra, y en relación con los daños que se hubieran generado como consecuencia de la intervención quirúrgica practicada en el SMI.

Miralles fue condenada en diciembre del año pasado por homicidio culposo a la pena de 24 meses de prisión que cumplió en arresto domiciliario. El caso se cerró por proceso abreviado, en el que ella admitió la responsabilidad en los hechos a cambio de obtener una pena menos gravosa.

Por otra parte, la Comisión Honoraria de Salud Pública resolvió inhabilitarla por cinco años para ejercer la profesión. Sin embargo, semanas atrás, la ministra Cristina Lustemberg decidió rebajar esa sanción, lo que provocó la renuncia de varios integrantes del órgano asesor.

En la resolución, la ministra sostuvo que el trabajo de la comisión fue "preciso, ajustado, adecuado y correcto", aunque consideró que el “quantum sancionatorio” aplicado resultaba "desproporcionado".

La decisión generó fuertes cuestionamientos dentro del ámbito médico y derivó en que la familia de Barrera denunciara tanto a Miralles como a Lustemberg ante el Tribunal de Ética del Colegio Médico. También generó repercusiones a nivel político, ya que hubo cuestionamientos a la ministra y convocatorias al Parlamento para que diera explicaciones.

A fines de mayo, Miralles decidió hacer declaraciones a Informativo Carve: "Creo que no fui yo y que varios tenemos identificados a los responsables, pero no hay pruebas; así como no hay pruebas para inculparme a mí".

También negó haber tenido vínculos con la ministra de Salud Pública. "Yo no tengo ningún tipo de contacto con la ministra y mi hermana tampoco", sostuvo.

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