Subió a 1.430 la cifra de personas fallecidas por los dos terremotos en Venezuela

Venezuela registra ya 1.430 personas fallecidas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles en la zona costera del país suramericano, donde después de casi 72 horas se desplegó una mayor cantidad de maquinarias y rescatistas internacionales, aumentando la esperanza de encontrar más sobrevivientes del desastre .

El último parte de víctimas lo hizo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que informó además que hay 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas , la mayoría en el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos, por lo que fue declarado zona de desastre y militarizado por el Gobierno.

Igualmente, dijo que hasta este sábado han sido atendidas 73.736 familias con el despliegue de más de 30.000 funcionarios , entre bomberos, policías, militares, médicos, paramédicos y psicólogos venezolanos.

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El legislador pidió a todos los ciudadanos no viajar hacia La Guaira de manera particular para facilitar el traslado de la maquinaria pesada para la remoción de escombros, así como de heridos hacia distintos centros de salud de la región costera y Caracas, por lo que invitó a hacer donaciones directamente en los centros de acopio.

Aumenta la ayuda

Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas para atender a las víctimas de los terremotos, según informó este sábado el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

En su cuenta de X, el funcionario dijo que en las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con los rescatistas y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales.

Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y EE.UU. llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen 10 países más, dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sin dar más detalles, en un mensaje en la madrugada de hoy.

Decenas de máquinas entraron este sábado a varias zonas de La Guaira para impulsar unas labores de rescate reforzadas por estos equipos de búsqueda y salvamento que han llegado al país desde el viernes.

La celebración por la llegada de la ayuda se extendió entre los vecinos de la parroquia Caraballeda y los alrededores, que hasta el viernes se quejaban de que la maquinaria estaba tardando en llegar.

"Hoy se han visto con más intensidad (las maquinarias) y sí han llegado", dijo a EFE Randy Mijares, de 37 años, tras señalar que esta situación "es peor que la tragedia" por el deslave de 1999 ocurrida en este estado costero, dejando miles de muertos.

Equipos de rescate de Estados Unidos pudieron salvar a un bebé de los escombros, mientras que distintas organizaciones españolas se han desplegado por La Guaira para ayudar en estas labores.

Hospitales de campaña y refugios

Igualmente, el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, informó este sábado a EFE que el organismo ha instalado tres hospitales de campaña en el estado La Guaira.

Rampolla explicó que el objetivo es poder atender en el lugar a los más afectados con estos hospitales porque considera no es sostenible trasladarlos a todos a centros sanitarios de Caracas.

Igualmente, dijo que están coordinando con las autoridades venezolanas la instalación de "refugios multiservicios" —con baños y comedores— para atender a todas aquellas personas que perdieron sus viviendas por el terremoto.

Estos refugios, explicó Rampolla, estarán instalados lo más cerca de las comunidades afectadas para que los ciudadanos no tengan que hacer desplazamientos largos.

Además, informó que ya llegó un avión con 20 toneladas de ayuda humanitaria de todo tipo, entre ellos insumos para la potabilización del agua.

Rampolla describió la situación en La Guaira como grave, destacando el trabajo de los rescatistas que han llegado de diversos países del mundo, así como de los venezolanos, pero advirtió que todavía falta llegar a "muchos" edificios para verificar si quedan personas atrapadas y vivas.

U$S 6.700 millones de pérdidas

Según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios, tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de U$S 6.700 millones.

De acuerdo con un comunicado del PNUD, la evaluación se basa en modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos poblacionales y fue realizada en las horas posteriores a los terremotos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, que ocurrieron cerca de la costa norte de Venezuela.

EFE