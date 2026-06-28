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"Fue desesperante la incertidumbre": el relato de la hermana del uruguayo que fue encontrado muerto tras los terremotos en Venezuela

El uruguayo fue encontrado muerto en las últimas horas junto a su esposa y su hija mayor, según confirmó la sección Consulares de la Cancillería de Uruguay

28 de junio de 2026 13:43 hs
Hermana del uruguayo fallecido
Capturas de video de Telenoche (Canal 4)

En las últimas horas se conoció que entre los fallecidos en los terremotos en Venezuela había un uruguayo, Marcelo García, de 55 años. Tras conocer la noticia, su hermana —Rosario— habló con los medios y divulgó un sentido mensaje en recuerdo a su memoria.

"Él formó su vida en Venezuela. Tuvo tres hijos, el más grande vive en España", comenzó contando la mujer en diálogo con Telenoche (Canal 4).

Tras esto, recordó el momento en que se enteró de lo que había pasado en Venezuela. "Primero me avisó mi hermana, como a las 22:00 horas. Yo le di importancia, pero no medí la gravedad de la situación", dijo.

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"A las 2:00 horas me cayó un mensaje de la mamá de mi sobrino que vive en España, la primera pareja que tuvo él, y me dijo que estaban desaparecidos", continuó.

Ese momento y la posterior búsqueda, contó, la vivió de forma "horrible". "Fue desesperante la incertidumbre, el buscarlos, las llamadas...", relató.

Finalmente, tras varias horas de búsqueda, "un amigo" uruguayo de la familia que también vivía en Venezuela "encontró los restos".

"Lo reconoció por los zapatos, el reloj e hizo luego el reconocimiento del cuerpo", rememoró la mujer.

A nivel oficial, primero les informaron que habían encontrado fallecida a su "cuñada", luego les avisaron de su hermano y, finalmente, el viernes una de las "niñas".

Según Rosario, su hermano siempre se caracterizó por ser un hombre "muy familiero" y un "buen hijo".

"Cada tres o cuatro años volvía a visitar. Era muy familiero, muy de los asados. Incluso esta casa —en la que vive— la ayudó a levantar él. Era muy buen hijo", cerró.

Marcelo fue encontrado muerto en las últimas horas junto a su esposa y su hija mayor, según confirmó la sección Consulares de la Cancillería uruguaya.

García falleció tras los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el centro de Venezuela el miércoles, con mayor impacto en Caracas y el estado de La Guaira, que fue declarado zona de desastre por las autoridades.

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