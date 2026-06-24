"Pensé que el edificio me iba a caer encima": los primeros testimonios tras el terremoto de magnitud 7,1 en Venezuela

"Es el temblor más fuerte que he sentido en mi vida", le dice Nicole Kolster, periodista y colaboradora de BBC Mundo.

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Vive en el piso 7 de un apartamento del sector Palos Grandes, en el centro de Caracas, donde la sacudida del temblor de magnitud 7,1 registrado este miércoles en la tarde en Venezuela se notó con fuerza.

Por el momento no se conoce la magnitud de los daños causados por el temblor, aunque las imágenes que llegan desde la capital muestran algunos edificios derrumbados y otros con importantes daños.

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"Comenzó a temblar, vi cómo los ventanales se movían, y lo que se me ocurrió hacer fue meterme entre la puerta de entrada y una pared de piedra, que a mi juicio es bastante fuerte, para tratar de resguardarme", relata Kolster.

Allí se quedó "un buen rato", hasta que escuchó a los vecinos gritar que bajara a la calle.

"Es la primera vez en 37 años que siento un sismo de esta magnitud. Fue tan fuerte que pensé que el edificio me iba a caer encima", relata, mientras le cuenta a BBC Mundo que entre los escombros de un edificio derrumbado se oye a gente pidiendo auxilio.

"Pidan ayuda. Estamos aquí", dice que se escucha.

En las fotografías y videos compartidos se ve a los vecinos en la calle, algunos entre llantos, otros abrazados.

"Una hora después del temblor todos están afuera esperando resguardarse ante una eventual réplica", prosigue Kolster.

"Hay personas muy tristes, impotentes porque no pudieron sacar a sus mascotas. Otras trataron de sacar de los sótanos de los edificios sus carros, por temor a que haya una réplica y sea peor", añade. "La recomendación es no volver a subir al edificio", explica.

"Nuestro apartamento tienen algunas paredes agrietadas. Hay postes caídos, no tenemos luz, no hay señal", dice Maria Elise, otra vecina de esta área céntrica de Caracas.

BBC

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FUENTE: BBC