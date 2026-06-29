Autos eléctricos: una rara avis hace 10 años que se asentó en el mercado con ventas que crecen año tras año

Hace 10 años se vendieron unos pocos autos eléctricos y era una rareza ver alguno en circulación. En esa época tener un vehículo de ese tipo generaba más dudas que certezas. Pero el paso de los años fue modificando la conducta de los compradores y en 2025 la venta de eléctricos significó el 21% de la comercialización total .

El mercado automotor ya aceptó a los autos eléctricos y eso se evidencia en la cantidad de unidades vendidas. Del 21% del año pasado pasó al 35% en los primeros cinco meses del año, según datos aportados por Autodata a El Observador. Incluso, otras fuentes del sector señalan que la participación de ese segmento en las ventas totales se acercó al 40%.

Según la información de Autodata, en 2016 se comercializaron 10 unidades . El salto más grande se observó en 2021 cuando fueron 697 cero kilómetro . Al año siguiente la cifra prácticamente se duplicó y a partir de ese año no paró de crecer.

El año pasado se vendieron 14.753 unidades con un aumento de 149% respecto al año anterior (5.922 en 2024) . Hacia atrás no es válida la comparación porque el punto de partida, especialmente el de 2016, es casi nulo (10 autos eléctricos).

Según los datos de la consultora, en los primeros cinco meses de este año ya se vendieron 10.559 y eso hace prever que en el cierre del año se superará la cantidad de unidades comercializadas en 2025.

Los autos eléctricos están exentos del Impuesto Específico Interno (Imesi) y ese aspecto que hace sentir en el precio de venta. Además tienen un descuento en la patente, otro elemento beneficioso para los propietarios.

El crecimiento exponencial de este tipo de vehículos llevó al gobierno a repensar la carga tributaria que tienen.

El mes pasado, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, colocó el tema en agenda. “Los estímulos tributarios que los gobiernos han puesto sobre la mesa para vehículos eléctricos han tenido un resultado extraordinario”, dijo. Añadió que ese tipo de beneficios debe moderarse cuando el producto ya logró instalarse en el mercado y apuntó a las unidades de alta gama, para las que “no hay ninguna razón para estimular”.

A mediados de este mes, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, mostró diferencias con la posición de Economía. “No tengo ninguna duda, por ejemplo, en la eliminación de los beneficios a los autos eléctricos de alta gama o media gama, que son muy costosos”, dijo en declaraciones a La Diaria. Pero agregó que debía hacerse un esfuerzo por mantener los incentivos para el transporte público y la “movilidad familiar de menor costo”.

Los autos eléctricos más caros de Uruguay cuestan US$ 198.500. Pexels

Luego fue el turno de la titular de Industria, Fernanda Cardona. “En nuestra gráfica del parque automotor, los eléctricos no aparecen todavía. Una cosa es mirar cómo aumentó la venta en un año y otra cuánto representa dentro de todo el parque automotor. En este momento de junio no estamos todavía en condiciones de gravar eso”, expresó.

El viernes pasado, Oddone -junto a otros jerarcas- realizó una conferencia de prensa tras una reunión del Consejo de Ministros. Allí explicó que las modificaciones tributarias para los vehículos eléctricos no serán incluidas en la Rendición de Cuentas y se comunicarán a través de un decreto.

Este domingo, el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, explicó algunos de los cambios. "No se va a modificar el esquema para los autos eléctricos de menor valor y sí va a haber algún ajuste en los de mayor valor", dijo en diálogo con Telemundo.

Agregó que habrán tres franjas: la primera no tendrá cambios y en las otras dos se establecerán ajustes marginales.